isola-dei-famosi:-sorpresa-per-matteo

Matteo Diamante in questi giorni ha avuto modo di confrontarsi con Awed, all quale ha confessato di non sentirsi abbastanza stimato dai suoi genitori. Stasera così, l’ex Pupo ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte di sua madre!

Matteo Diamante si è fatto conoscere al pubblico grazie alla sua partecipazione al programma “La Pupa e il Secchione”. Il ragazzo anche sui social è piuttosto popolare e sull’isola si sta facendo notare dal pubblico, che lo trova pieno di vita e davvero simpatico.

L’ex pupo in questi giorni ha avuto modo di confrontarsi con Awed e i due si sono confidati le difficoltà vissute per affermarsi sul web e, soprattutto, la tristezza vissuta di fronte a quella che non sembra una grande comprensione da parte delle rispettive famiglie.

Tra le lacrime e la commozione i due hanno ribadito il senso di sconfitta nel non sentire i propri genitori fieri di loro. Così nella puntata di stasera, pochi minuti fa, è intervenuta la signora Franca, mamma del Diamante, che ha ribadito l’amore e l’orgoglio che prova per il figlio.

Matteo Diamante: commosso per il messaggio della mamma

Mentre Matteo in Palapa spiegava ad Ilary di non riuscire a dare indietro ai genitori ciò che loro hanno dato a lui la conduttrice ha deciso i fare una bella sorpresa al naufrago.

In studio, infatti, c’era la signora Franca, mamma di Matteo, che ha voluto esprimere il suo sostegno e il suo amore per il figlio.

“Li vedo irraggiungibili, due persone meravigliose che hanno creato una famiglia bellissima. E non sono riuscito a fargli capire quanto il mio sogno fosse importante”.

aveva detto il ragazzo e così, subito, la mamma in collegamento dallo studio gli ricordato di essere molto orgogliosa di lui.

“Sei meraviglioso, ti amo”.

ha detto la donna, ribadendo di essere fiera di lui. Chissà se ora il giovane troverà la forze necessarie per affrontare le prossime settimane!