isola-dei-famosi,-gilles-rocca-eliminato?-i-sondaggi

L’isola dei famosi torna stasera in diretta su Canale 5 alle 21:45 e scopriremo chi verrà eliminato tra Gilles Rocca, Rosaria Cannavò e Roberto Ciufoli. Stando ai sondaggi che settimanalmente controlliamo, Gilles Rocca potrebbe essere l’eliminato della puntata. Scopriamo insieme le percentuali dei sondaggi e il sentiment online.

L’isola dei famosi prosegue e questa sera, nella 14esima diretta, scopriremo il verdetto di un televoto molto acceso che vede come possibile eliminato uno dei papabili vincitori di questa edizione: Gilles Rocca.

Il vincitore di Ballando con le stelle è in Honduras sin dal primo giorno, dimostrando di essere un leader e un uomo molto determinato; nonostante tutto il suo personaggio è stato spesso al centro di numerose polemiche e duri scontri che hanno fatto sì che la sua popolarità diminuisse.

Stando ai sondaggi il meno gradito tra lui e Rosaria Cannavò e Roberto Ciufoli potrebbe essere proprio lui.

Gilles Rocca il meno preferito del web

Partito decisamente come uno dei possibili vincitori, Gilles Rocca ha subito diverse battute d’arresto nel corso dei suoi quasi due mesi su Playa Cochinos; il bell’attore romano ha attirato su di sé le ire anche di Tommaso Zorzi che, nonostante tutto, non ha mai fatto mistero della sua ammirazione per Gilles, soprattutto per l’avvenenza fisica.

Ad oggi entrambi i sondaggi più quotati ed affidabili del web, ossia Reality House e Grande Fratello Forum, lo vedono come il possibile eliminato con percentuali che superano di gran lunga il 65% delle preferenze.

Il televoto è in negativo, quindi i telespettatori e votanti hanno espresso la loro preferenza sul naufrago da eliminare. Per Gilles Rocca questa è veramente la fine del suo percorso?

Stando alle dichiarazioni di Miryea Stabile è stato lui stesso a chiedere di essere nominato per via delle sue energie mentali e fisiche che stanno per esaurirsi. Ovviamente non possiamo far altro se non aspettare le 21:45 e sintonizzarci su Cayo Cochinos.