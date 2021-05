Isola dei famosi 2021, c’è qualcosa di poco chiaro e si scatena la bufera sui social

Spread the love











Non si placa la polemica sorta sui social network riguardo L’isola dei famosi 2021. Ma cosa sta accadendo e per quale motivo il reality di Ilary Blasi è finito al centro delle critiche? Sembrerebbe che i telespettatori da un po’ di tempo a questa parte si stiano chiedendo delle spiegazioni riguardo quanto avvenga in Honduras. Nello specifico, ci sarebbero alcune foto che circolano sul web e che pare abbiano fatto intendere che alcuni naufraghi stiano godendo di alcuni vantaggi. Ma le cose stanno davvero così?

Isola dei famosi 2021, polemiche sui social

I telespettatori è da un po’ di tempo che si pongono dei dubbi sulla veridicità del programma in questione. A sollevare parecchi dubbi e nello specifico anche tante polemiche, sono state alcune foto diffuse in questi giorni sui vari social network e che in qualche modo avrebbero fatto intendere che i naufraghi stiano usufruendo di alcune comodità, andando contro quello che è il programma stesso. Insomma per un motivo o per un altro, sembra che questa edizione del reality sia stata particolarmente bersagliata e oggetto di discussioni. Ciò nonostante però il programma condotto da Ilary Blasi, sta avendo il successo sperato e immaginato. Le dinamiche che si sono venute a creare all’interno dei vari gruppi in Honduras così come le novità introdotte dagli autori, hanno dato modo ai telespettatori di continuare a seguire con interesse le puntate.

I naufraghi stanchi e affaticati, il loro look però sembra essere curato

I naufraghi particolarmente stanchi ed anche molto affaticati per via della fame, sembra che in qualche modo siano stati rianimati dall’arrivo in Honduras di un nuovo concorrente ovvero Ignazio Moser, oltre che dall’arrivo del gruppo degli Arrivisti formato da 4 concorrenti. Ignazio Moser ovvero il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha sicuramente portato una ventata di freschezza e di novità in Honduras, ma i concorrenti ormai dopo tante settimane sembrano essere molto stanchi. I telespettatori avrebbero notato proprio alcuni particolari che hanno fatto sorgere dei dubbi.

I naufraghi godono di privilegi rispetto alle altre edizioni?

Rispetto alle altre edizioni, sembra che alcuni concorrenti di questa siano apparsi particolarmente curati nell’aspetto fisico. I telespettatori, quindi si sono chiesti come sia possibile, visto che non possono godere di alcun tipo di Confort e non possono nemmeno lavarsi visto che l’unico modo che hanno è quello di farsi un bagno al mare. Effettivamente, una tra tutti la madre di Giulia Salemi, ovvero fariba tehrani sembra che in questi giorni sia apparsa completamente ristrutturata ovvero sembrerebbe che la sua ricrescita dei capelli bianchi sia scomparsa. I telespettatori avrebbero anche notato del trucco negli occhi di alcune naufraga. Insomma, come stanno davvero le cose?

