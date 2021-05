incidente-sulla-statale:-coppia-di-coniugi-perde-la-vita

Nella mattinata di oggi, una coppia di coniugi ha perso la vita in un tragico incidente sulla la statale 16 a Fasano, in provincia di Brindisi.

Polizia (mino21 – AdobeStock)

Gravissimo incidente questa mattina lungo la strada statale 16 nel territorio di Fasano, in provincia di Brindisi. Il bilancio è di due morti ed un ferito. Secondo le prime informazioni, le due vittime, una coppia di anziani coniugi, viaggiavano su un’auto che, per cause ancora d accertare, ha imboccato contromano la statale schiantandosi poi con un’altra vettura condotta da un 20enne. Sul luogo dell’impatto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale.

Brindisi, auto in contromano sulla statale si scontra con un’altra vettura: morta coppia di coniugi

(Getty Images)

Una coppia di anziani coniugi, di cui non è stata resa nota l’identità, ha perso la vita in un drammatico schianto avvenuto questa mattina, venerdì 30 aprile, sulla strada statale 16 a Fasano, comune in provincia di Brindisi. Secondo quanto riporta la redazione di Brindisi Report, la coppia avrebbe imboccato in auto, una Hyundai, la strada nel senso di marcia contrario e si sarebbe poi schiantata frontalmente contro una Mini Cooper alla guida della quale si trovava un ragazzo di 20 anni. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo alle due vittime.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco e l’equipe medica del 118. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due anziani. Il 20enne, rimasto ferito, scrive Brindisi Report, è stato, invece, trasportato presso l’ospedale Perrino del capoluogo di provincia pugliese, dove i medici hanno riscontrato un trauma commotivo e la frattura di un gamba.

Vigili del Fuoco San Donà (Stefano Neri – Adobe Stock)

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro. La polizia si stava già recando sul posto dopo la segnalazione di alcuni automobilisti che avevano visto la Hyundai procedere contromano.