in-edicola-sul-fatto-quotidiano-del-3-maggio:-007:-renzi-attaccava-conte-e-vedeva-la-spia-all’autogrill

Libertà rinascimentali. “Oggi è festa di libertà” (Matteo Renzi, leader Iv, Twitter, 25.4). Molti gli rispondono: “No. Oggi è festa di Liberazione”. Ma non lo capiscono: lui stava parlando dell’Arabia Saudita. Tamponi. “’L’auto di Draghi tampona automobilista a Roma: il premier scende e chiede scusa’. Non c’è altro da aggiungere” (Ettore Rosato, coordinatore Iv, Twitter, […]

Servizio Pubblico. Il caso concertone Fedez spacca la Rai e i partiti Battaglia prima delle nomine Primo Maggio. Il cantante denuncia tentate censure. L’ad Salini: “Qui non esiste un sistema”. Fico e Conte: “Riformare la governance” di l.d.c

Il reportage. Multinazionali e ambiente La Total è green per finta: non riduce i veleni ma pianta alberi Contraddizioni. Il gruppo francese promette di trasformare gli altopiani Batakè nella Repubblica del Congo in una foresta di 40.000 ettari. Nel frattempo aumentarà la produzione di combustibili fossili del 15% entro il 2030 di Floriane Louison

Settore Difesa Finché c’è guerra c’è speranza: spese militari su pure col Covid Il report Bofa. Anche nel 2020 gli stanziamenti dei governi hanno continuato a salire: gli Stati Uniti restano fuori classifica; Parigi, Berlino e Londra +5% l’anno fino al 2023 di Gianclaudio Torlizzi

Covid-19 Folla di tifosi invade Milano. A Napoli coprifuoco violato Festa scudetto. In piazza Duomo i supporter dell’Inter: 30 mila senza distanze. Il club inascoltato: “Siate responsabili”

Corrado Passera. Il manager (e quasi leader) “La politica banalizza, io sciolgo i nodi difficili e ho creato una banca” Lei aveva fatto tutto, anche il Recovery prima del Recovery. Il presidente Napolitano mi chiese di buttar giù qualche idea per un piano per l’Italia. Parliamo di dieci anni fa. E Corrado Passera mandò al Quirinale 150 pagine con tutte le cose messe in fila. Lei era Draghi prima di Draghi. Davo un contributo al […]

“L’arte delle lettere” “Madre, le donne mi danno la caccia. Tuo, Martin” In un libro le missive alle e dalle mamme di personaggi illustri. Non solo King, lady Churchill al figlio: “Rischi di essere il peggiore della classe”

Lettera aperta A viale Mazzini è sempre il giorno della marmotta Caro direttore, il 31 marzo scorso sono stati pubblicati da Camera, Senato e Rai i bandi per nominare i componenti del prossimo Cda: due consiglieri nominati dalla Camera, due dal Senato e uno eletto dai dipendenti aventi diritto. L’ad e il consigliere rimanente spettano all’azionista di maggioranza. A ogni rinnovo di vertice della Rai sembra […] di Riccardo Laganà *

L’altra inchiesta B., zero complotti: l’audio smentisce la sentenza politica La macchina del fango contro i giudici della Cassazione che, nel 2013, hanno condannato definitivamente Silvio Berlusconi per frode fiscale, processo Mediaset-diritti tv, viene ricostruita questa sera da Report di Sigfrido Ranucci su Rai 3. Una macchina del fango che, l’estate scorsa, ha avuto come cassa di risonanza la tv dell’interessato, Mediaset, dove l’audio di […]

Nel mondo grandi malati In India quasi 4 mila morti in un giorno Ancora in ginocchio il Brasile, in Giappone di nuovo a rischio le olimpiadi

Solo notizie fresche La sai l’ultima? Casanova nipponici, “safety car” canine, fidanzati in fuga, scandali diplomatici, eremiti stanchi, dietologi abusivi e influencer tossici

Storie italiane Gennaro Musella. L’imprenditore ucciso dai clan e il “malloppo” in arrivo dall’Europa E chi se lo ricorda più quel 3 maggio del 1982? Non fa nemmeno cifra tonda. Una specie di numero grigio. Fosse il quarantesimo anniversario… E invece vorrei qui ricordarlo. Per la storia che finì quel giorno. La storia di Gennaro Musella, imprenditore salernitano trasferitosi in Calabria negli anni settanta. Una vicenda esemplare. Musella, padre […]