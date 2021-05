Giulia De Lellis, ex protagonista di Uomini e Donne e influencer seguitissima su Instagram, ha avuto un importante sfogo sui social.

Il 19esimo scudetto dell’Inter è meritato ma anche chiacchierato. Non per quanto riguarda le prestazioni sul campo o i risultati dubbi, ma per quel che concerne il modo di festeggiare della tifoseria nerazzurra. Infatti, alcuni ultrà della Beneamata, senza rispettare le norme anti Covid, si sono ritrovati a festeggiare in Piazza Duomo a Milano scatenando tantissime polemiche.

Politici, cantanti, ma non solo. A criticare la poca correttezza nei confronti del periodo che stiamo attraversando è stata anche Giulia De Lellis, influencer ed ex protagonista di “Uomini e donne”, che ha aspramente criticato i tifosi nerazzurri.

Giulia De Lellis, furiosa sui social: il suo sfogo spiazza tutti

Attraverso il suo profilo Instagram, Giulia De Lellis ha redarguito i tifosi dicendo loro: “Mascherine abbassate e nessun distanziamento sociale. Ma.. come? E le rotture di palle per la pandemia dove la avete messe? Da parte per il calcio? (…) Tavoli da 4 solo all’aperto, cit.’ e i ristoratori non possono lamentarsi, certo! Feste, matrimoni, battesimi.. no!!! E gli organizzatori di eventi devono stare zitti…”.

La bellissima influencer però non voleva impedire i festeggiamenti ma ha voluto sottolineare che bisognava farlo in modo intelligente e corretto: “Nessuno dice di non festeggiare! Ma fatelo con la testa. Diversamente è una grande mancanza di rispetto verso tanti, tutti, verso il nostro Paese, verso voi stessi per primi! Salite in macchina o tornate a casa se non sapete stare al mondo come chi vi ha permesso questo!”.