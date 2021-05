Elodie, una scollatura pazzesca e in mostra i “suoi gioielli” – FOTO

Spread the love

Eloide ha condiviso una foto su Instagram in cui si è mostrata bellissima. Con il post ha stupito i fan con un annuncio.

Eloide si è mostrata bellissima nell’ultimo scatto condiviso su Instagram. Un primo piano con cui ha annunciato una novità in arrivo.

“Sono felice di annunciarvi che da oggi farò parte della Bulgari Family come Ambassador per l’Italia”, la didascalia al post. Subito è boom di like e commenti. Tantissime le congratulazioni da parte dei suoi due milioni di follower.

Nello scatto la cantante sfoggia un orologio a forma di serpente e alcuni gioielli dorati. Scollatura mozzafiato, conquista i fan con il suo sguardo profondo. Nelle storie di Instagram condivide inoltre il dietro le quinte dello shooting fotografico.

Eloide: tra musica e social, una carriera dagli innumerevoli successi

