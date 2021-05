domenica-live,-samantha-de-grenet-su-stefania-orlando-“non-mi-piace-che-mi-vengano-…”

Spread the love











Samantha De Grenet è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello vip 5, così come Stefania Orlando. Le due sono state quindi protagoniste di un reality, che andato in onda nei mesi scorsi e che è avuto un grandissimo successo. Una volta uscita dalla casa però, sembrerebbe che le due ex concorrenti del reality abbiano avuto qualche screzio.

Samantha De Grenet, intervista e dichiarazioni su Stefania Orlando

In realtà recentemente Samantha avrebbe rilasciato una intervista nel corso della quale in qualche modo avrebbe parlato della sua ex compagna di gioco Stefania Orlando. L’ex concorrente del GF avrebbe utilizzato delle parole che non sono alzate poi così tanto carine e chiare, tanto da aver creato qualche dubbio e qualche malumore. Nel corso della giornata di ieri, Domenica live nella puntata andata in onda il 2 maggio 2021, Samantha De Grenet ha voluto chiarire la situazione dicendo di aver parlato con Stefania e di aver messo un punto a questa polemica. Nel salotto di Barbara D’Urso sembrerebbe che Samantha De Grenet abbia Innanzitutto detto di non aver nulla contro l’ex coinquilina della casa più spiata d’Italia.

Nessun problema con l’ex coinquilina, la discussione a Domenica Live

“Io appena ho visto il casino che stava venendo fuori ho voluto parlare con Stefania Orlando, non mi piace che mi vengono messe parole in bocca che non dico”. Queste le parole di Samantha dichiarate proprio nel corso della puntata di Domenica Live, andata in onda ieri dopo uno scontro che è avvenuto tra due giornalisti ed un ex vincitore del Grande Fratello. “Ci sarà una cosa shock su Samantha De Grenet“ questa un’anticipazione di Barbara D’Urso. Quest’ultima sembra che Rivolgendosi alla De Grenet abbia detto “La settimana scorsa hai fatto un’affermazione parlando di Stefania Orlando. La direttrice del settimanale Mio ha deciso di difendersi e di replicare”. A quel punto è intervenuta Samantha De Grenet che innanzitutto ha avuto la possibilità di poter ascoltare le sue parole dichiarate la scorsa settimana nel salotto di Barbara D’Urso, proprio su Stefania Orlando. Dopo di che, avrebbe espresso il suo punto di vista.

Il chiarimento di Samatha

“Ho riflettuto a lungo se replicare a queste parole. Conosco le regole del gioco. Samantha al nostro giornale ha dichiarato le amicizie vere sono quelle che durano negli anni. Non so neanche chi sia Stefania Orlando. Noi avevamo la registrazione per questo mi sono meravigliata quando l’ho sentita dire a Barbara D’Urso io non l’ho detto”. Samantha avrebbe detto “Ho chiamato la giornalista, la quale lei stessa ha detto che si è stupita di tutto questo caso, perchè nell’intervista si parlava delle amicizie e se ero gelosa di quella tra Stefania e Tommaso Zorzi alla quale ho risposto non posso essere gelosa di due persone che non sono amiche mie. A questo punto mi piacerebbe sentire la registrazione”. Insomma, sembra che sia stato un caso messo su dai giornalisti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...