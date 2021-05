domenica-live,-antonella-mosetti-una-furia-contro-diletta-leotta-“la-conosco-da-diversi-anni-…”

Spread the love











In questi ultimi mesi, Diletta Leotta è stata particolarmente al centro del gossip per via dell’ ipotetica storia d’amore con il noto attore turco Can Yaman. I due infatti da diversi mesi pare che si stiano frequentando ed una volta venuta fuori questa notizia, nel giro di pochi giorni si è anche parlato di un possibile matrimonio tra i due. Ma cosa c’è di vero?

Diletta Leotta e Can Yaman, è davvero amore?

Si dice anche che Diletta abbia già presentato il fidanzato alla sua famiglia volando a Catania alcune settimane fa. Can invece avrebbe voluto portare a Diletta con se in Turchia per presentarla alla sua famiglia, ma poi alla fine sarebbe partito da solo. Sono in tanti a non credere effettivamente a questa storia d’amore ed al giorno d’oggi infatti questa relazione è piuttosto chiacchierata ed al centro spesso delle polemiche. Ad ogni modo, di Diletta se ne parla spesso anche in televisione e questo è quanto avvenuto nel salotto di Domenica Live su Canale 5, il programma condotto da Barbara D’Urso. Ma cosa è accaduto?

La conduttrice Dazn accusa i paparazzi di perseguitarla

Nel corso della puntata di Domenica Live andata in onda ieri domenica 2 maggio si è parlato di Diletta Leotta. Nello specifico a parlare di lei è stata Antonella Mosetti, la nota showgirl e protagonista di Non è la RAI e del Grande Fratello vip. Quest’ultima sembra aver voluto raccontare un qualcosa legato proprio alla nota conduttrice Dazn e star di Instagram. Si tratterebbe di una verità che molto probabilmente la stessa Diletta non confermerebbe mai, ma che in qualche modo la accomuna a tanti altri protagonisti del mondo dello spettacolo. In questi ultimi giorni sembrerebbe che la conduttrice dazn abbia espresso il suo parere piuttosto duro nei confronti dei paparazzi, che a suo dire la perseguiterebbero tanto da piazzarsi davanti alle finestre di casa sua per spiarla, per gran parte della giornata. “Non sono una mangiauomini“, avrebbe detto Diletta, la quale ha cercato di difendersi dalle accuse mosse anche sui social network, per via delle sue relazioni passate.

Antonella Mosetti parla di Diletta a Domenica live

Ma torniamo ad Antonella Mosetti ed alle dichiarazioni da lei fatte nel corso del della puntata di Domenica Live, andata in onda ieri. “La conosco, è una bravissima ragazza-. Però tanti anni fa avrebbe fatto carte false per fare parte di questo mondo. Ora ci sputi sopra? Ma ringrazia e beata te”. Queste le parole della Mosetti, che in qualche modo sono state condivise dalla D’Urso a Pomeriggio 5 qualche giorno fa. La conduttrice, infatti, con ironia, sembra che avesse accusato i paparazzi che aveva in studio come ospiti dicendo “Le state rovinando la vita“.

