caso-fedez,-verna-(ordine-giornalisti):-“rai?-le-regole-vanno-cambiate.-ciascun-governo-nomina-il-proprio-‘ministro’-per-il-servizio-pubblico”

Il presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti Carlo Verna è intervenuto al dibattito online sulla libertà di stampa, nella Giornata mondiale dedicata al tema, organizzato dal Master di Giornalismo di Bologna. Verna, dopo essersi imbavagliato per sottolineare l’importanza della professione e le “leggi bavaglio”, ha parlato di Rai dopo il caso tra il servizio pubblico e Fedez. “La legge fa sì che il presidente Rai sia nominato dal governo di turno, di fatto è un ministro per la Rai. C’è un problema di corruttela intellettuale. Non è possibile che il controllato nomini il controllore”, spiega il presidente dell’Odg. “Bisogna trovare un accordo sulle regole, non sui nomi, per liberare questa risorsa preziosissima dalla politica”.