busca:-ciclista-finisce-fuori-strada-e-muore-in-via-della-colletta

Foto copyright Ideawebtv.it

Un ciclista è purtroppo deceduto questa mattina (domenica 2 maggio) a Busca dove, percorrendo Via della Colletta, è finito fuori strada, forse colto da malore, perdendo la vita.

Sul posto rapidi i soccorsi, con l’intervento dei Vigili del Fuoco Volontari di Busca e 118: nonostante i tentativi di rianimazione, l’equipe medica non ha potuto far altro che constatare il decesso del ciclista, di cui al momento non sono note le generalità.