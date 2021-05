Spread the love











Di qui a poche ore sarà messo in votazione l’emendamento con cui il senatore de Bertoldi (FdI) chiede di prevedere la sospensione per 30 giorni dei termini per gli adempimenti dovuti verso una Pa, per conto del cliente, dal libero professionista contagiato dal virus. Stanziati 10 milioni per coprire la misura

