1899,-svelato-il-cast-e-il-teaser-trailer-della-serie

Che cos’è 1899 serie tv

Al via le riprese di 1899, ecco il cast e il teaser trailer della serie tv. Nel giugno 2018, i creatori di Dark Baran bo Odar e Jantje Friese sono stati i primi autori europei a siglare un accordo pluriennale con Netflix, che nel corso dell’ultimo anno si è già aggiudicato in esclusiva i talenti di Shonda Rhimes, Ryan Murphy e recentemente Álex Pina, papà de La Casa di Carta.

A convincere il gigante dello streaming con sede a Los Gatos in California è stata la performance stellare di Dark, prima produzione originale di Netflix per la Germania. Distribuita a livello globale a partire dal 1° dicembre 2017, la saga spazio-temporale delle famiglie residenti a Winden ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, assicurandosi due ulteriori stagioni.

Sebbene Netflix non renda pubblici i dati di visione dei propri titoli per policy aziendale, il grandissimo riscontro di abbonati e critica ha convinto il fondatore Reed Hastings e il chief of content Ted Sarandos ad assicurarsi i prossimi progetti televisivi ideati da Baran bo Odar e Jantje Friese.

1899 serie tv uscita, quando la vedremo

Quando esce 1899 su Netflix? Attualmente non è ancora stata confermata una data di uscita per 1899, ma sappiamo che a fine agosto il regista Baran bo Odar ha iniziato a lavorare alla produzione della serie. In un post pubblicato sul suo account Instagram, bo Odar ha annunciato di avere cominciato dei test in vista del primo ciak, presso gli Shepperton Studios di Londra.

Lunedì 3 maggio, Netflix e Dark Ways, la società di produzione creata da Jantje Friese e Baran bo Odar, hanno annunciato l’inizio delle riprese di 1899, inizialmente previste per febbraio e successivamente posticipate a causa dell’andamento della pandemia.

Le riprese si svolgeranno in uno studio di produzione virtuale costruito di recente. Il più grande “Volume” LED del suo genere in Europa, questo studio offre la possibilità di catturare una quantità significativa di inquadrature con effetti speciali complessi nella telecamera attraverso set virtuali e luoghi creati con la tecnologia senza la necessità di ricorrere agli schermi verdi.

L’unità di produzione virtuale di proprietà di Dark Bay, una società creata dalla Dark Ways con il supporto di Netflix, è stata creata e stabilita presso lo studio Babelsberg poco fuori Berlino.

Se le riprese si concluderanno alle porte del prossimo autunno, 1899 su Netflix uscirà non prima della prima metà del 2022, se non l’autunno seguente. Armiamoci di pazienza!

Di cosa parla 1899 serie tv, trama e anticipazioni

La nave al centro di “1899” che si intravede nel teaser trailer. Credits: Netflix.

La prima serie a nascere sotto questo patto è stata annunciata nel novembre 2018.

Si tratta di 1899, una serie drammatica che si distacca completamente dalla premessa distopica di Dark. 1899 racconta la storia di un gruppo di migranti europei che si imbarca a Londra su una nave a vapore alla volta degli Stati Uniti, con New York come porto di arrivo.

Nel corso del loro viaggio i passeggeri scopriranno un’altra nave di migranti alla deriva e scomparsa da mesi, e il loro viaggio prenderà una piega inaspettata.

Ciò che troveranno a bordo trasformerà il loro tragitto verso la terra promessa in un enigma simile a un incubo, unendo il passato di ciascuno dei passeggeri attraverso una rete di segreti.

La sinossi ricorda molto Alto Mare, la serie Netflix Original per la Spagna che si è conclusa nel 2020 dopo tre parti.

“Il concept di 1899 è così diverso da Dark e questo attesta la creatività di Friese e Odar e la loro versatilità come creatori. Siamo entusiasti di continuare questo percorso con loro”; con queste parole aveva commentato l’allora vice-presidente delle produzioni originali Netflix per Europa e Africa, Kelly Luegenbiehl.

Cast di 1899, attori e personaggi

Da sinistra a destra: Baran bo Odar, Jantje Friese, José Pimentão, Mathilde Ollivier, Miguel Bernardeau, Jonas Bloquet, Yann Gael, Andreas Pietschmann, Emily Beecham, Isabella Wei, Maciej Musial, Gabby Wong, Rosalie Craig, Aneurin Barnard, Lucas Lynggaard Tønnesen, Clara Rosager, Maria Erwolter e Alexandre Willaume. Credits: Rasmus Voss/Netflix.

È molto internazionale il cast di 1899 sarà internazionale. Come anticipato, la serie parlerà più lingue, anche se Baran bo Odar e Jantje Friese hanno confermato che la serie sarà principalmente in inglese.

Di seguito gli attori che appariranno nella serie: Emily Beecham (Crudelia), Aneurin Barnard (The Goldfinch), Andreas Pietschmann (Dark), Miguel Bernardeau (Elite), Maciej Musial (The Witcher), Anton Lesser (Game Of Thrones), Lucas Lynggaard Tønnesen (The Rain), Rosalie Craig (London Road), Clara Rosager (The Rain), Maria Erwolter (The Ritual), Yann Gael (Sakho & Mangane), Mathilde Ollivier (Overlord), José Pimentão (Al Berto), Isabella Wei, Gabby Wong, Jonas Bloquet, Fflyn Edwards e Alexandre Willaume.

Unitamente, Friese e Odar hanno commentato l’annuncio di 1899: “ciò che ci ha portato davvero a entrare in sintonia con quest’idea è stato il concetto di realizzare una serie veramente europea con un cast misto proveniente da diverse nazioni”.

1899 promette di mettere al centro l’immigrazione, tema di grande contemporaneità sia negli Stati Uniti che in Europa. “Il cuore di questa nuova serie parlerà di ciò che ci unisce e ciò che ci divide, e di come la paura può innescare quest’ultimo”.

Teaser trailer di 1899

Ha esordito lunedì 3 maggio, insieme all’annuncio del via alle riprese, il teaser trailer di 1899. Lo trovate di seguito:



Puntate di 1899, quante sono

In un post pubblicato sul suo account Instagram, Baran bo Odar ha confermato che il primo episodio della serie si intitola “The Ship”, cioè ‘La nave’. La prima stagione è composta da otto episodi di un’ora ciascuno.

1899 serie tv streaming, dove vederla

1899 in streaming sarà disponibile in esclusiva su Netflix, che distribuirà la serie negli oltre 190 Paesi dove il servizio è attivo.