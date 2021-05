uomini-e-donne,-ex-tronista-diventa-nuovamente-single:-il-suo-annuncio 

Ritorna ad essere single un ex tronista di “Uomini e Donne”. Dopo anni di amore, il ragazzo ha dato l’annuncio ai suoi fan su Instagram

E’ finita la storia d’amore tra un’altra coppia ben nota nel mondo della Tv. Parliamo dell’ex tronista del talk show “Uomini e Donne”, Lucas Peracchi e Mercedez Henger. Già nei mesi scorsi, precisamente da dicembre 2020, diversi rumors facevano pensare ad una crisi tra i due che entrambi decisero di smentire.

Ma dopo essersi mostrati ancora insieme nella loro quotidianità su Instagram, a distanza di mesi, il noto personal trainer ha voluto rispondere ai suoi fans con un messaggio molto chiaro. I due convivevano insieme e si sono conosciuti diversi anni fa ma qualcosa non è andato nel verso giusto.

Sembrava una coppia molto felice ma Lucas ha dichiarato proprio oggi, attraverso una stories di Instagram, che tra loro è finita. Il noto personal trainer e la bellissima Mercedesz erano molto seguiti come coppia, i due hanno reso partecipi della loro vita i fans mostrandosi sempre uniti. Ma a distanza di un anno dalla promessa d’amore di Lucas, è già finita.

Lucas Peracchi annuncia la sua rottura con Mercedesz Henger

Una storia d’amore durata molti anni, ma la rottura è arrivata a distanza di un anno dalla promessa che Lucas ha fatto a Mercedesz regalandole un mattoncino al posto di un anello. I due convivevano e nel tempo si sono mostrati sempre uniti condividendo insieme il lavoro, le proprie passioni, i viaggi e gli allenamenti.

In occasione di un duro scontro tra Eva Henger e Lucas, la bellissima Mercedesz si è schierata dalla parte del suo ex fidanzato nonostante avesse anche con sua madre uno splendido rapporto. Difatti tra Lucas ed Eva ci sono state delle accuse molte pesanti e sarebbe stato proprio il personal trainer a tendergli la mano. Un gesto che non è però servito a nulla e secondo i rumors potrebbe essere anche questo problema la causa della loro rottura.

Peracchi oggi ha voluto rompere il silenzio dichiarando attraverso il suo account di Instagram: “Ciao ragazzi, siccome è un po’ che me lo chiedete e non voglio più parlarne perché non mi piace parlare di ‘ste cose. Non c’è una motivazione valida, purtroppo non si andava d’accordo. Tra me e Mercedesz è finita“. Con queste parole Lucas ha voluto annunciare la fine della sua storia ai followers invitando questi ultimi a non fare più domande in quanto non abbia voglia di parlarne. Poco dopo la pubblicazione però, il messaggio è improvvisamente sparito.