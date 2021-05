Home » Tv » Soap Opera » Una Vita » Una Vita, anticipazioni dal 3 al 7 maggio: Marcia scopre l’inganno di Santiago

Anticipazioni settimanali “Una Vita”, puntate dal 3 al 7 maggio 2021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi su Canale 5 alle 14.10? Da tempo Marcia ha sospetti su Santiago, o meglio, su colui che si spaccia per suo marito. Da una serie di risposte a domande volutamente ingannevoli la Sampaio capisce che ha ragione. Ma nel frattempo l’impostore si è davvero innamorato di lei. Intanto Marcia e Felipe testimoniano contro Andrade.

Marcia è andata in carcere a far visita al marito. Andrade l’ha intercettata e ha minacciato ritorsioni se deciderà di testimoniare contro di lui. Ma la Sampaio è molto determinata, non solo in quello.

La giovane brasiliana vuole scoprire la vera identità di suo “marito”, perché è convinta che sia un impostore, quindi non perde occasione per fare il terzo grado a Santiago e ricordargli momenti del loro passato insieme.

Finora lo scagnozzo di Andrade è riuscito a tenerle testa, ma i sentimenti che prova lo fanno vacillare.

Leggi anche: Una Vita, anticipazioni dal 25 al 29 gennaio: non c’è pace per Marcia

Andrade capisce di essere senza scampo: le testimonianze di Felipe e Marcia lo inchiodano. Genoveva non ha fatto nulla per aiutarlo. Il trafficante decide di chiedere aiuto a Ursula per annientare Marcia e la Salmeron.

In cambio Andrade rivela alla Dicenta che il vero marito della Sampaio è morto e che la Salmeron non sa nulla di tutto ciò.

Ursula va subito da Genoveva e le racconta l’imbroglio di Andrade, poi minaccia di raccontare tutto a Marcia e Felipe. Santiago prega Marcia di partire con lui per Cuba, ma lei rifiuta: così l’uomo cede e svela la sua vera identità.

Felipe ha organizzato una cena romantica e ha chiesto a Genoveva di sposarlo, ma la risposta della donna è stata inaspettata.

La Salmeron ha detto a Felipe che intende andare all’estero e crescere il loro bambino da sola.

Felipe, allora, capisce che deve dare una dimostrazione concreta delle sue intenzioni. Alvarez-Hermoso tronca con Marcia. Genoveva accetta finalmente la proposta nuziale dell’avvocato.

Potrebbe interessarti: Una Vita, anticipazioni oggi 17 gennaio: Marcia di nuovo in pericolo?

Bellita è stata inspiegabilmente molto male. I Dominguez sono stati seriamente preoccupati per lei. Il medico ha trovato traccia di una sostanza nociva nel suo sangue. Per fortuna la cantante migliora.

Margarita, la moglie di Carchano, accorre e per l’ennesima volta le versa del veleno. Ma viene osservata da qualcuno. Di chi si tratta? Cosa accadrà?

Ursula dal convento scrive delle lettere misteriose. A chi sono indirizzate?

Maite aveva deciso di lasciare la città per evitare di far soffrire Camino, ma la ragazza l’aveva raggiunta nel suo studio e ha chiesto spiegazioni.

La passione ha avuto il sopravvento e così la pittrice ha deciso di rimandare la partenza.

Maite e Camino continuano a vedersi di nascosto. Cesareo se ne accorge e decide di avvisare Felicia. La Pasamar si stava dando da fare per cercare pretendenti per la figlia.

Felicia, furiosa, affronta la pittrice e le intima di stare lontano da sua figlia.

“Una Vita” va in onda su Canale 5 durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa.