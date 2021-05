scialpinista-travolto-da-una-valanga-sulle-montagne-di-ceresole-reale

Intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Soccorso Alpino Valdostano nel comune di Ceresole Reale (TO) per uno scialpinista coinvolto da una valanga. La chiamata è giunta alla Centrale Operativa 118 di Grugliasco intorno alle 12.15 per un incidente accaduto nel canale a valle del Col Perdù, intorno a quota 2900 metri, nel gruppo delle Levanne.

Uno scialpinista 52enne residente a Biella è stato travolto e parzialmente sepolto da una valanga di dimensioni piuttosto grandi. In quel momento le eliambulanze del 118 piemontese erano occupate, per cui è stato inviato in loco l’elicottero del 118 valdostano con l’equipaggio al completo, compresa l’unità cinofila da valanga. Sul posto hanno trovato l’infortunato, già estratto dalla neve da altri scialpinisti, che presentava una sospetta frattura a un braccio.

Mentre il paziente veniva stabilizzato dal personale sanitario, i tecnici del Soccorso Alpino hanno bonificato la valanga escludendo la possibilità che vi fossero altri sepolti. In seguito il ferito è stato imbarcato sull’elicottero e condotto in ospedale ad Aosta. La squadre a terra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese stanno raggiungendo gli altri scialpinisti in discesa per verificare ulteriormente che non vi siano persone disperse.