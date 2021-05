pio-e-amedeo,-in-studio-eros-ramazzotti-e-la-figlia-aurora-attacca-il-programma

Spread the love











Pio e Amedeo sono andati in scena in queste settimane con un programma andato in onda su Canale 5 in prima serata e intitolato Felicissima sera. Sembra che in queste puntate, il duo comico pugliese ci sia andato giù in modo piuttosto pesante, scatenando anche la rabbia di molti personaggi del mondo dello spettacolo.

Felicissima sera, Pio e Amedeo e il grande successo ma anche tante critiche

Nello specifico, dopo la messa in onda dell’ultima puntata, sono stati diversi “i vip” che hanno deciso di dire la loro opinione. Una tra tutti Aurora Ramazzotti, la quale ha commentato il monologo del duo comico pugliese sul “politicamente corretto”. Per chi non avesse seguito la puntata di Felicissima sera, va detto che Pio e Amedeo hanno espresso delle parole piuttosto pesanti sugli omosessuali, così come sui neri che non solo non sono piaciute a migliaia di telespettatori ma hanno anche indignato numerosi utenti social.

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sembra abbia voluto dire la sua ed esprimere il suo personale pensiero al riguardo. Sembra che i due comici abbia sottolineato più volte il loro pensiero ovvero che è l’intenzione a fare la differenza e non le parole che si utilizzano, ma Aurora non la penserebbe in questo modo. Così, la figlia del noto cantante Eros Ramazzotti, proprio durante la messa in onda di Felicissima sera e subito dopo il monologo del duo comico, sembra abbia pubblicato un Tweet che nel giro di pochi istanti ha ottenuto migliaia di reazioni, commenti e condivisioni. “Questa cosa che si continui imperterriti ad avere la presunzione di decidere cosa sia offensivo che una categoria di cui non si fa parte e e di cui non si conoscono le battaglie, il dolore, le paure, il disagio, la discriminazione, rimane a me un mistero irrisolvibile. Mi dispiace ma dovevo dirlo”. Queste le parole della nota inviata de Le Iene che di certo quando ha qualcosa da dire, non ha limiti ed espone il suo pensiero senza freni.

“Fare distinzione tra l’eccesso di ‘politicamente corretto’ (che infastidisce anche me) e l’uso di parole che hanno assunto connotazioni prettamente spregiative e discriminatorie è d’obbligo. Si parla di ‘intenzione’ buona o cattiva ma oggigiorno utilizzarle (in televisione poi) diventa già l’intenzione sbagliata. Lo si fa ignorando che chi fa parte delle categorie in questione ha espresso chiaramente di non volerle sentire. Perché gli fanno male. Punto”. Con queste parole, Aurora ha poi concluso il suo post. Neanche fatto apposta, soltanto poche settimane la stessa Michelle Hunziker, ovvero la mamma di Aurora pare fosse finita al centro di una polemica, dopo un servizio mandato in onda a Striscia la notizia. In questo, la nota conduttrice e Gerry Scotti, pare avessero mimato gli occhi a mandorla, gesto che non è piaciuto a tutta la comunità cinese. La conduttrice è stata ampiamente criticata e sembra che sia stata anche accusata di razzismo.

