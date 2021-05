pio-e-amedeo,-bianca-balti-li-attacca-ma-finisce-nella-bufera,-il-web-…

Spread the love











Lo scorso venerdì è andata in scena l’ultima puntata del programma di Pio e Amedeo ovvero Felicissima sera. Questa prima edizione del programma è stata sicuramente un grande successo e lo testimonia il fatto che le tre puntate sono state seguite da milioni di Italiani che sono rimasti incollati davanti alla TV per diverse ore. Non sono mancate ovviamente le polemiche sorte in seguito ad alcuni siparietti o alcune battute del Duo pugliese. In riferimento proprio a quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata. sembra che alcuni esponenti del mondo dello spettacolo chiamati in causa in puntata e non solo, abbiano voluto dire la propria opinione. Alcuni di questi Sembrerebbero a esserci andati giù piuttosto pesanti. Ma cosa è accaduto?

Felicissima sera, grande successo per Pio e Amedeo ma non sono mancate le critiche

In seguito alla messa in onda dell’ultima puntata di Felicissima sera, pare che alcuni personaggi del mondo dello spettacolo abbiano avuto qualcosa da ridire. A criticare il siparietto di Pio e Amedeo seppur in modo leggero sono stati Vladimir Luxuria, Stefania Orlando e Aurora Ramazzotti. Ci sarebbe però qualcuno che invece ha voluto dire la sua e lo ha fatto senza mezzi termini. “L’autoironia si può fare. Perciò Pio e Amedeo sono liberi di prendere se stessi in giro per il ca*** minuscolo che si ritrovano“. Questo il commento dell’attrice, pensiero condiviso da tantissimi utenti di Twitter. Tanti altri utenti, però, sembra che l’abbiano accusata di aver fatto body shaming.

Bianca Balti critica pesantemente il duo comico e viene attaccata sui social

“Bianca Balti, amo, possiamo dire a Pio e Amedeo che sono vergognosi e dannosi anche senza fare body shaming che, permettimi, è alla stregua delle loro “battute””. “Sono d’accordo che loro sono stati vergognosi, ma anche quello che ha detto lei è brutto”. “Perché attaccare chi ha sbagliato facendo lo stesso errore?”. Sono questi alcuni dei messaggi arrivati all’attrice da parte di alcuni utenti Twitter.

Il discorso di Tiziano Ferro ripreso dall’attrice

L’attrice sembra aver pubblicato poi sul suo profilo un discorso fatto da Tiziano Ferro un pò di tempo fa. In questo, il noto cantante pare abbia detto che le parole hanno purtroppo un peso ma che spesso non lo ricordiamo e che questo è quello che si cela dietro i vari messaggi di bullismo. Insomma, sembra che i due comici, che hanno avuto un grandissimo successo con il loro programma, abbiano in qualche modo irritato parecchi personaggi del mondo dello spettacolo.

