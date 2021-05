Home » Tv » Paolo Bonolis » Paolo Bonolis ha salvato Luca Laurenti dalla depressione

Paolo Bonolis è stato determinante per Luca Laurenti? Lo ha salvato da un periodo buio che l’artista stava attraversando? Ebbene sì. Lo ha raccontato la stessa “spalla” del conduttore romano: il marito di Sonia Bruganelli gli è stato accanto e lo ha spronato ad uscire dal tunnel in cui era precipitato.

Paolo Bonolis ha “salvato” la sua spalla storica. Con la sua vicinanza lo ha aiutato a uscire da una malattia. Fra il conduttore romano e Luca c’è un’intesa che non è il semplice rapporto professionale ma va oltre: i due sono anche grandi amici. Un sodalizio che resiste, ormai, da tempi memorabili. Nei vari programmi che Bonolis ha condotto, e conduce tuttora, non manca mai la presenza del suo amico Laurenti.

Paolo Bonolis, ecco cos’ha fatto per Luca Laurenti

Leggi anche: “Avanti un altro!”, lite Bonolis-Laurenti: come stanno le cose

La malattia di cui ha sofferto Laurenti è stata la depressione e, come scrive Ultimaparola.com, è stata una sfida difficile per il comico. Il 58enne ha affrontato tale patologia potendo contare sul sostegno di Paolo, oltre alla vicinanza della moglie Raffaella Ferrari. E con il loro appoggio è riuscito a vincere e superare questa difficile prova.

Paolo Bonolis e Luca Laurenti: una coppia che spacca

A fianco di Paolo Bonolis c’è Luca Laurenti che, ormai da anni, ci offre su piatti d’argento risate e ilarità a non finire. La super coppia ha un grande successo insieme. Laurenti è un comico con una voce assurda, quasi da cartone animato, ma che quando canta si trasforma diventando un maestro di musica molto abile. I siparietti fra i due sono divertenti e molto attesi dal pubblico da casa.

Bonolis per Luca ha fatto da Cupido

Bonolis non è stato artefice soltanto della vita professionale di Laurenti e non solo lo ha aiutato nei momenti difficili, ma ha pure “condizionato” la sua vita sentimentale. Infatti è stato proprio lo showman romano a far conoscere Raffaella Ferrari a Luca. Il conduttore di Avanti un Altro ha presentato al maestro quella che è diventata la signora Laurenti, nel 1994. Il cantante/comico in un’intervista ha raccontato: