“La Unidad” avrà una seconda stagione

La Unidad 2 si farà

Ci sarà La Unidad 2. Lo ha reso noto lo scorso maggio Movistar, la piattaforma streaming spagnola che ha commissionato la serie tv e che la distribuisce in patria.

“La Unidad ha soddisfatto tutte le migliori condizioni per dare il via alla realizzazione di una seconda stagione che i fan già reclamano a gran voce”, ha dichiarato un portavoce di Movistar confermando il rinnovo della serie una settimana dopo il suo debutto in Spagna.

Secondo quanto reso noto dalla piattaforma streaming, quello della serie poliziesca si è rivelato il debutto di una serie originale più visto nella storia di Movistar+. La Unidad ha saputo mettere d’accordo critica e pubblico, i quali hanno consacrato trasversalmente il successo della serie.

Poster della serie tv La Unidad, dal 17 aprile su Rai 4. Credits: Movistar/Rai.

Sembra che sarà della partita l’attore Nourdin Batan, il quale ha preso parte a serie tv spagnole di successo come HIT e 30 Monedas. Batan si unisce al cast della seconda stagione nelle vesti del protagonista. Non è dato sapere se lo affiancheranno altri interpreti del primo ciclo di episodi.

Cambio in vista anche dietro la cinepresa. Non sarà più la casa di produzione Vaca Films, che per Netflix ha realizzato la miniserie Il caos dopo di te, a realizzare la seconda stagione de La Unidad. Movistar ha annunciato che si affiderà a Buendia Estudios, la casa di produzione che costituisce una joint venture tra Telefónica (proprietaria di Movistar) e Atresmedia.

I creatori Dani de la Torre e Alberto Marini restano saldamente al timone del progetto con de la Torre che tornerà alla regia degli episodi della seconda stagione. Il DNA della serie, assicura l’emittente Movistar, resterà invariato nonostante gli avvicendamenti delle case di produzione.

Arriviamo alle riprese. Sta per mettersi in moto la macchina produttiva de La Unidad 2: il primo ciak dovrebbe scattare tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate. Da parte di Movistar non c’è fretta di consegnare i nuovi episodi ai propri abbonati, avendo numerose produzioni originali a copertura del proprio palinsesto fino al prossimo anno. Il 2022, salvo cambiamenti di programma, sarà l’anno di uscita della seconda stagione.