Inter Campione d’Italia 2020-2021. Tifosi radunati in Piazza Duomo.

L’Inter ha conquistato il 19’mo scudetto della sua storia, dal momento che l’Atalanta è stata fermata dal Sassuolo.

L’Inter è campione d’Italia. I nerazzurri approfittano del pareggio dell’Atalanta con il Sassuolo e matematicamente vincono il loro 19/mo titolo tricolore.

Inter campione d’italia, i festeggiamenti dei tifosi nerazzurri in piazza Duomo a Milano, 2 maggio 2021.ANSA/Mourad Balti Touati

L’Atalanta pareggia 1-1 in casa del Sassuolo, e in forza di questo risultato l’Inter e’ Campione d’Italia 2020-2021 con quattro giornate d’anticipo sulla fine del campionato. I nerazzurri, che hanno vinto ieri a Crotone 2-0, sono a 82 punti, 13 piu’ dell’Atalanta e nessuna squadra puo’ piu’ raggiungerla.

I tifosi nerazzurri si stanno radunando in Piazza Duomo. Al fischio finale di Sassuolo-Atalanta la grande festa dei tifosi dell’Inter a Milano per la vittoria dello scudetto. Tra caroselli in auto e bandiere al vento, i fan nerazzurri si sono già riversati in strada per celebrare il successo: anche Piazza Duomo iniziano ad arrivare i tifosi dare il via alla festa.

“I campioni dell’Italia siamo noi”, “Chi non salta rossonero è” e “Come mai la Champions non la vinci mai” dedicato alla Juventus, sono i cori che stanno accompagnando la festa delle centinaia di tifosi dell’Inter che si sono già radunati in Piazza Duomo a Milano, in un assembramento in cui tutti, però, indossano la mascherina, tra sciarpe, coriandoli nerazzurri, bandiere e fumogeni. In lontananza, invece, proseguono i caroselli di chi ha scelto di festeggiare con la propria auto per le vie del centro.

L’Inter celebra la vittoria dello scudetto numero 19. Lo fa con un post su Twitter, al fischio finale del pari tra Sassuolo ed Atalanta, e un’immagine di squadra al gran completo con Conte e il presidente Zhang. Ovviamente presente la citazione del celebre coro “Siamo noi i campioni dell’Italia” e la scritta ‘I M Scudetto’ a richiamo del nuovo logo della società nerazzurra.