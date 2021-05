il-paradiso-delle-signore,-anticipazioni-30-aprile:-vittorio-smaschera-marta!

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 30 aprile: Vittorio è determinato ad aggiustare le cose con Marta, ma…

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Vittorio e Marta sempre più distanti tra di loro. Mentre lui non riesce a perdonarle il tradimento (e a confessarle il proprio), lei sembra sempre più incline ad accettare le attenzioni di Dante Romagnoli. Irene e Rocco, invece, sono ad un punto morto. La Venere prova sicuramente qualcosa per il magazziniere, ma si sente troppo in colpa nei confronti di Maria per potergli davvero concedere una chance.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 30 aprile: Maria scopre tutto

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Maria verrà a conoscenza del bacio tra Irene e Rocco. La commessa rimarrà molto delusa dal comportamento dell’amica ed in un primo momento non accetterà le sue scuse. Ludovica, invece, farà di tutto per garantire a Marcello un buon avvocato. Il legame tra i due è sempre più forte e la Brancia sembra determinata ad aiutare il Barbieri ad uscire dalla situazione in cui lo ha messo il Mantovano.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo infine che Vittorio sarà determinato a risolvere i suoi problemi con Marta. Quando tuttavia il direttore del Paradiso troverà la moglie tra le braccia di Dante Romagnoli, si sentirà confuso e tradito. Che la storia dei coniugi Conti sia destinata a finire? Come potranno i due rimediare alla serie di bugie che stanno continuando a raccontarsi da un anno a questa parte?