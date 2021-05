Home » Tv » Serie TV » Heartstopper, nuovo dramma LGBTQ+ su Netflix: il cast

La serie tratta dall’omonima graphic novel di Alice Oseman sta per approdare su Netflix ed è appena stato annunciato il cast; Heartstopper è il titolo di questi 8 episodi che racconteranno di una storia d’amore “moderna”, fresca e priva di stereotipi convenzionali. I fan non vedono l’ora di vedere la trasposizione cinematografica di questo noto fumetto LGBTQ+, apprezzato soprattutto dai giovanissimi.

Netflix in questi giorni ha pubblicato le foto del cast della nuova serie a tema LGBTQ+ basata su un’omonima Graphic Novel: Heartstopper; Alice Oseman, autrice del fumetto di riferimento, ha partecipato alla scelta del cast per renderlo il più fedele possibile.

“Abbiamo trovato un gruppo di giovani attori incredibilmente talentuosi che non vedono l’ora di dar vita a questa storia. Ho potuto passare molto tempo con loro per parlare dei personaggi, delle loro storie e della loro importanza per la storia, e so che ogni attore brillerà”

La volontà era quella di portare in scena tante tipologie di personaggi che non siamo abituati a vedere; per la prima volta saranno degli adolescenti ad interpretare ruoli della loro età.

Trama e Cast

In questi 8 episodi verranno tracciate le storie d’amore dei personaggi che finiranno per intrecciarsi in un’unica storia legata da un filone principale; Heartstropper infatti vedrà la storia di Charlie e Nick, due ragazzi che si innamoreranno tra i banchi di un liceo riservato a soli ragazzi.

Nella stessa storia graviteranno altri personaggi che rispecchiano delle realtà spesso parodizzate o aggirate; i nomi del cast ufficiali sono ​​William Gao, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Cormac Hyde-Corrin, Tobie Donovan e Rhea Norwood, oltre a Sebastian Croft e Yasmin Finney.

Tutti questi attori sono molto fedeli al personaggio che interpretano, sia per un discorso fisico che emotivo e personale; gli otto episodi della serie potrebbero essere rilasciati entro l’estate, anche se per adesso non è stato reso ancora disponibile il trailer ufficiale.