La focaccia alle erbe di Provenza (Fougasse) è un pane-focaccia tipico della Provenza, regione in cui viene preparata in moltissime varianti. La principale caratteristica della fougasse è la sua forma, con i tagli sulla superficie che ricordano una spiga di grano o una foglia.

Si tratta di un lievitato semplice da preparare, con farine di poca forza, quelle che erano nella dispensa delle nostre nonne prima che arrivasse la Manitoba dagli Stati Uniti con il dopoguerra. Si prepara velocemente e lievita in meno di due ore. Non aspettatevi un pane molto alveolato come quelli che vanno di moda ora, questo è un pane morbido, compatto, con una bella crosta, e molto sapore di olio, sale e erbe.



È perfetto per chi non ama quelle complicatissime ricette di lievitati, ed è perfetto anche per accompagnare in maniera originale un tagliere di salumi e formaggi, ora che arriva la bella stagione.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti



Tempo di cottura: 20 minuti



Tempo totale: 35 minuti + 1 ora e 45 minuti di lievitazione

Dosi per

6 persone

Ingredienti

250 g Farina 00

250 g Farina Tipo 1

5 g Lievito di birra secco

300 ml Acqua

1 cucchiaino Miele

60 ml Olio Extravergine D’Oliva (più altro per spennellare)

10 g Sale

qb Semolino

2 cucchiaini Erbe Aromatiche di Provenza

qb Sale di Camargue o Fior di sale

Preparazione:

Per preparare la ricetta della focaccia alle erbe di Provenza (Fougasse), mettete nella ciotola della planetaria le due farine, il lievito e mescolate.

Sciogliete il miele in una parte dell’acqua e unitelo alle farine insieme all’olio.

Azionate la planetaria con il gancio, quindi iniziate ad aggiungere il resto dell’acqua, poca alla volta.

Dopo un minuto aggiungete anche il sale e le erbe di Provenza.

Impastate per una decina di minuti, fino a che non otterrete un impasto morbido e bello elastico, ma non troppo appiccicoso.

Trasferitelo quindi in una ciotola unta di olio e mettete a lievitare per circa 1 ora e 45 minuti.

Riprendete l’impasto lievitato, quindi dividetelo a metà e, premendo con i polpastrelli, date a ciascun panetto la forma di una foglia dello spessore di un paio di centimetri.

Trasferite i pani su una teglia spolverata di semolino e lasciateli lievitare per 20-30 minuti.

Spennellate le fougasse con olio e completate con un bel pizzico di sale, quindi praticate con un coltello molto affilato due tagli longitudinali e tre diagonali, su ciascun lato.

Cuocete le fougasse in forno ben caldo a 200 gradi per 20 minuti o finché, bussando il fondo, non suoni vuoto.