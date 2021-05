Federica Ridolfi, ex schedina, oggi è una mamma bellissima: Ecco com’è diventata

Federica Ridolfi ex schedina considerata uno dei volti più amati della tv, oggi è una mamma bellissima. Ecco i dettagli

Le curiosità di Federica (Foto Web)

Federica Ridolfi classe 1974 nasce a Roma ed è una showgirl e ballerina italiana considerata una delle madri delle “Schedine” soprannominata “Gnagna” da Simona Ventura.

Inizia la carriera da giovanissima, a soli diciassette anni, nel 1991 come ballerina nella trasmissione Creme Caramel, per poi partecipare nei successivi anni a “Saluti e baci“, “Champagne“, Rose rosse, Viva l’Italia, Marameo, Buffoni lavorando anche come attrice nelle due produzioni televisive La casa delle beffe e La palestra entrambe trasmesse sui canali Mediaset.

Da 1994 al 1997 è una delle vallette del programma di Paolo Bonolis Beato tra le donne. Nel 2002 partecipa a Furore e, nello stesso anno, è la valletta di “Ci vediamo in TV“, un programma di Paolo Limiti su RAI 2. Successivamente viene scelta come valletta per il programma Mai dire Domenica, per poi affiancare Aldo Biscardi nella conduzione de “ll processo Biscardi”.

Sono tantissime le trasmissioni per cui Federica ha prestato il suo volto e la sua bellezza ma oggi cosa fa la bella valletta.

Cosa fa oggi Federica Ridolfi

Cosa fa oggi (Foto web)

La passione per il ballo è stata sempre una delle qualità più prestigiose di Federica tanto che nel 2006, l’onda del successo la pervade fino ad essere scelta per lo spot Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, nel quale mette in evidenza le sue curve e l’anno dopo viene scelta come concorrente al talent show della Rai Notti sul ghiaccio, in cui in coppia con Andrea Vaturi si piazza al nono posto. Nel 2008 è stata la protagonista di un calendario ed è finita nella Top 99 Women del portale AskMen.

Per Federica insieme al successo professionale, arriva anche l’amore, infatti la bella valletta è legata sentimentalmente all’ex calciatore Giuliano Gianni e dal loro amore, nel 2009, è nata la piccola Giulia e in seguito, nel 2011 il secondogenito Matteo. Da allora la ballerina è comparsa in diverse stories di alcune sue colleghe da Alessia Ventura e Elena Santarelli. Infatti Federica è rimasta in buoni rapporti con parecchie colleghe dello spettacolo con la quale spesso esce e condivide del tempo libero, una di queste è Giorgia Palmas che l’ha raggiunta in Sardegna postando uno scatto insieme su Instagram.

La Ridolfi ha preferito passare molto tempo lontano dai riflettori per dare importanza ai suoi figli e alla sua famiglia.