eros-ramazzotti-la-spara-fortissima-su-michelle-hunziker:-a-letto-non-la-faceva-questa-cosa

Questa volta a spararla grossa è Eros Ramazzotti, il quale ha dichiarato che “a letto non …”. Ma a chi si riferisce? Vediamolo insieme

Eros Ramazzotti (Instagram)

Ramazzotti è uno dei cantanti italiani che hanno ottenuto un grande successo anche al di fuori dei confini della nostra penisola. È infatti riconosciuto come un grande artista in buona parte del mondo.

In questa ottica Eros ha cantato diversi dei suoi capolavori anche in altre lingue, come ad esempio l’inglese e lo spagnolo (forte di un importante seguito in Sud America). Il due volte vincitore del Festival di Sanremo, di cui una nella categoria delle giovani proposte, recentemente è stato ospite in una trasmissione di Canale 5.

Stiamo parlando di “Felicissima sera”, programma condotto in prima serata dal duo comico Pio e Amedeo. Questi ultimi sono stati un fiume in piena, dando il meglio di loro nelle diverse gag inscenate, con la collaborazione dei tanti personaggi invitati.

La “sparata” di Eros Ramazzotti

In quella che è stata la terza ed ultima puntata dello show presentato dai due showman pugliesi, a tenere banco è stato il loro discorso relativo al cosiddetto “politically correct”.

Sul web sono impazzate le reazioni, la maggior parte delle quali molto favorevoli alle parole di Pio e Amedeo, anche se alcuni hanno invece ritenuto eccessive determinate affermazioni, come quelle legate agli ebrei.

Il primo ospite di serata invece è stato proprio Eros Ramazzotti. I conduttori hanno riempito di domande l’artista, ovviamente a modo loro. Diversi quesiti sono stati legati alla vita intima e privata del cantante, come ad esempio quelli sull’ex moglie Michelle Hunziker.

Ad un certo punto gli hanno chiesto il motivo per cui la showgirl svizzera ride sempre. Eros, inizialmente imbarazzato, ha risposto di non essere a conoscenza della ragione, tuttavia in seguito si è sciolto rivelando un particolare inaspettato: “.. A letto non rideva”.

Probabilmente un’uscita del genere non se l’aspettavano nemmeno Pio e Amedeo, i quali però hanno colto la palla al balzo sottolineando ulteriormente le parole di Ramazzotti.

Non sappiamo se queste dichiarazioni riceveranno una risposta da parte della Hunziker, la quale probabilmente però avrà intuito il tono ironico della conversazione, anche grazie alla sua intelligenza ed al suo senso dell’umorismo.