Catalogo Star e Disney Plus, le novità di maggio

Sei alla ricerca delle ultime uscite Disney Plus? Sei nel posto giusto! In questo articolo troverai le serie tv e i film in uscita su Disney Plus e Star nel mese di maggio 2021.

A febbraio abbiamo assistito al lancio di Star, il sesto brand ad essere incluso all’interno di Disney+ dopo Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e Disney.

Nei mesi di marzo e aprile il catalogo Star e Disney+ si è ampliato ulteriormente con tanti film e serie tv tra cui tante produzioni originali Star e non è finita qui: ci sono tante novità in arrivo anche a maggio 2021. Scopri qui il catalogo Star completo.

Star e Disney Plus n uove uscite maggio 2021 : le serie tv in arrivo

A maggio c’è lo Star Wars Day! Quando? Ma il 4 di maggio ovviamente: “May The Fourth (Force) be with you!” Proprio in questa data arriva su Disney+ la nuovissima serie tv dalla galassia di Star Wars, la seconda serie animata dopo il grande successo di The Clone Wars.

Star Wars: The Bad Batch

Credits: Disney Plus

In streaming su Disney+ dal 4 maggio

La nuova serie originale dell’universo Star Wars segue le avventure di un gruppo di cloni sperimentali d’elite della Bad Batch alla ricerca della propria strada nella galssia, nell’immediato dopoguerra della Guerra dei Cloni. Ogni membro della squadra possiede un’eccezionale e singolare abilità che li rende soldati straordinariamente capaci.

High School Musical The Musical: La serie – stagione 2

Credits: Disney Plus

In streaming su Disney+ dal 14 maggio

Nella seconda stagione di HSMTM La Serie i Wildcats della East High si stanno preparando per mettere in scena il musical di primavera, La Bella e la Bestia, e devono affrontare la scuola rivale North High per vincere una prestigiosa competizione teatrale. I colpi di scena non mancano, la lealtà viene messa alla prova e le canzoni risuoneranno a tutto volume con nuovi brani scritti da Olivia Rodrigo e Joshua Basset.

Rebel con Katey Sagal

Credits: Star/Disney Plus

In streaming su Disney+ dal 28 maggio

Arriva la serie Star Original ispirata alla vita della vera Erin Brockovich: la firma Krista Vernoff, showrunner di Grey’s Anatomy e Station 19. La protagonista è Annie “Rebel” Bello, un difensore legale dei colletti blu senza una laurea in legge. Rebel (Katey Sagal) è una donna divertente, caotica, brillante e coraggiosa che ha a cuore le persone per cui si batte. Quando Rebel si impegna in una lotta non c’è niente che può fermarla!

American Housewife, le prime tre stagioni

Credits: Star/Disney Plus

In streaming su Disney+ con una stagione a settimana dal 14 maggio

Arrivano le tre stagioni della sit-com con protagonista la famiglia Otto, una famiglia imperfetta che vive in una cittadina dove tutti sembrano perfetti. Katie Otto è una moglie e madre di tre figli, sicura ed irriverente; Greg è il marito che la sostiene in ogni modo ma con un pizzico di realismo in più. I figli sono l’adolescente Taylor già avviata sulla strada della perfezione, Oliver che vuole diventare ricco e Anna-Kat la più piccola e più insicura. Nonostante i suoi difetti e i suoi modi non convenzionali, Katie vuole solo il meglio per i suoi figli e lotterà con le unghie per trasmettere loto i valori in cui crede.

New Girl, la serie completa

Credits: Star/Disney Plus

In streaming su Disney+ dal 14 maggio

Tutti gli episodi della serie tv comedy, composta da sette stagioni, arrivano su Disney Plus! Preparatevi ad un mondo di risate con la spumeggiante e pasticciona Jessica Day (Zooey Deschanel) e i suoi improbabili amici Nick (Jake Johnson), Schmidt (Max Greenfield), Cece (Hannah Simone), Winston (Lamorne Morris) e Coach (Damon Wayans Jr.).

Angel, lo spin-off di Buffy

Credits: Star/Disney Plus

In streaming su Disney+ dal 7 maggio

Spin off di Buffy L’ammazzavampiri, nata dal medesimo creatore Joss Whedon e compost da ben 5 stagioni, Angel segue la storia del vampiro Angel (David Boreanaz), primo amore della cacciatrice Buffy Sommers, combinando avventure soprannaturali e umorismo dark. Un nuovo capitolo della mitologia che estende la parabola del coming-of-age oltre gli anni del liceo, per immergersi nei primi anni dell’età adulta.

Lie To Me, la serie completa

Credits: Star/Disney Plus

In streaming su Disney+ dal 21 maggio

Le tre stagioni della serie con Tim Roth arrivano nel catalogo Disney Plus. Un’avvincente serie drammatica ispirata alle scoperte scientifiche del dr. Paul Ekman, uno specialista che può riconoscere le bugie dalla mimica facciale e dalle alterazioni della voce. Protagonista della serie è il dr. Cal Lightman (Roth) che è il principale esperto mondiale nel riconoscere gli inganni che aiuta la polizia nelle indagini criminali.

Tutto in famiglia, la mitica sit-com

Credits: Star/Disney Plus

In streaming su Disney+ dal 7 maggio

La divertente famiglia Kyle torna in tv! Le cinque stagioni della serie tv comedy cult degli anni Novanta arrivano su Disney+. Michael e la moglie Janet gestiscono la casa e l’educazione dei figli in maniera singolare, non mancano mai battute divertenti e tante risate sotto il tetto dei Kyle!

Star e Disney Plus n uove uscite maggio 2021 altre serie in arrivo:

Marvel’s M.O.D.O.K. (Star Original)

In streaming su Disney+ dal 21 maggio

La nuova serie animata Marvel vede protagonista un super cattivo chiamato Mental Organism Designed Only Fot Killing in crisi di mezza età dopo aver passato la vita ad essere sconfitto da i più potenti eroi della Terra.

The Last Man on Earth

In streaming su Disney+ dal 21 maggio

Arrivano a catalogo le quattro stagioni della serie comedy che racconta la vita di un ragazzo che si trova ad essere l’ultimo uomo rimasto sulla Terra.

My Name is Earl

Tutte le stagioni in streaming su Disney+ dal 28 maggio

La serie tv di quattro stagioni racconta la storia di Earl, un uomo che ha preso troppe svolte sbagliate nel corso della sua vita. Un colpo di fortuna lo aiuta a decidere di rinnovarsi e cambiare in meglio la sua vita.

Launchpad

In streaming su Disney+ dal 28 maggio

Una serie di sei cortometraggi in cui a sei registi emergenti provenienti da contesti sottorappresentati vengono affiancati mentori di The Walt Disney Company provenienti dalle diverse divisioni (Disney+, Lucasfilm, Marvel Studios, Pixar, Walt Disney Animation Studios e Walt Disney Studios Motion Picture Production) con l’obiettivo di diversificare le storie raccontate e dare visibilità a quelle che finora non sono state degnamente esplorate.

In arrivo a maggio anche gli episodi dal 53 al 64 della stagione 3 di Miraculous – Le storie di Ladybug e Cat Noir; la prima stagione della serie tv Bia in streaming dal 28 maggio e Darkwing Duck.

Star e Disney Plus n uove uscite maggio 2021 : i film in arrivo

Crudelia

Credits: Disney Plus

In streaming su Disney+ dal 28 maggio con accesso VIP

La vincitrice del premio Oscar Emma Stone è protagonista del nuovo film Disney live action Crudelia, remake del cartone animato classico La carica dei 101. Il nuovo film racconta gli esordi ribelli di una delle antagoniste più celebri e alla moda del mondo Disney, Cruella De vil (Crudelia De Mon).

Ambientato durante la rivoluzione punk-rock nella Londra degli anni Settanta, Crudelia racconta le avventure di una giovane truffatrice di nome Estella, intelligente e creativa, determinata a fari strada nel mondo della moda.

Estella fa amicizia con una coppia di giovani ladri e insieme riescono a costruirsi una vita per le strade di Londra. Un giorno il talento di Estella viene notato dalla Baronessa von Hellman (due volte premio Oscar Emma Thompson) la leggenda della moda terribilmente crudele. Sarà proprio la crudeltà della stilista a scatenare in Estella il suo lato malvagio e dark…

28 giorni dopo

Credits: Star/Disney Plus

In streaming su Disney+ dal 7 maggio

Un gruppo di attivisti amanti degli animali commette l’errore di liberare un gruppo di scimpanzé vittime di strani esperimenti. Gli animali sono “infetti” e violenti e iniziano subito a colpire gli esseri umani causando un disastro su scala nazionale. Cilian Murphy (Peaky Blinders, Il cavaliere oscuro) è Jim, il protagonista del film che si sveglia dal coma e trova il mondo sottosopra.

28 settimane dopo

Credits: Star/Disney Plus

In streaming su Disney+ dal 7 maggio

Sequel del film 28 giorni dopo ambientato 6 mesi dopo il disastro. La Gran Bretagna sembra essere libera dal virus e la ricostruzione può cominciare… ma il virus non è davvero scomparso. Nel cast Jeremy Renner (Occhio di Falco degli Avengers), Robert Carlyle (Tremotino della serie tv Once Upon a Time) e Idris Elba.

Io, Robot

Credits: Star/Disney Plus

In streaming su Disney+ dal 28 maggio

Ispirato dal libro di racconti del visionario Isaac Asimov Io, Robot vede protagonista il detective Del Spooner (Will Smith) nel 2035, in un mondo dove le macchine hanno preso posto nella vita quotidiana degli esseri umani. Spooner è solo contro il sistema in una lotta per la ricerca della verità.

Alien vs. Predator

Credits: Star/Disney Plus

In streaming su Disney+ dal 14 maggio

I mostri iconici dei due franchise cinematografici si scontrano in questo spettacolare film. Due razze aliene in guerra vengono riportate alla vita dopo la scoperta di una piramide sepolta sotto i ghiacci dell’Antartide.

Hitchcock

Credits: Star/Disney Plus

In streaming su Disney+ dal 14 maggio

Il grande Anthony Hopkins interpreta Alfred Hitchcock, maestro della suspense, in questa storia d’amore su una dei registi più influenti e iconici del secolo scorso. Il film si svolge durante le riprese del film cult Psycho, dello stesso Hitchcock. Nel cast anche: Helen Mirren, Scarlett Johansson e Jessica Biel. Doppiatore di Hopkins in questo film è il grande Gigi Proietti.