calciomercato-milan,-donnarumma-in-lacrime:-juventus-in-agguato

Gigio Donnarumma, da sempre dichiaratosi tifoso milanista, sta ricevendo molte critiche per la mancata firma sul rinnovo e un possibile trasferimento alla Juventus.

Il calcio romantico, da tanti osannato e cercato, ormai non esiste più. Oggi contano i soldi e i seguaci del dio denaro sono sempre maggiori. Accontentarsi, per così dire, di somme modiche come 6 o 7 milioni di euro a stagione potrebbe sembrare un grosso sacrificio per un’atleta come Gigio Donnarumma e così il portiere per guadagnare circa il doppio potrebbe passare alla Juventus. Ma come l’hanno presa i tifosi rossoneri?

Nella mattinata di ieri, sabato 1 maggio, una delegazione della curva sud si è recata a Milanello per incontrare privatamente Gigio. Anche se inizialmente era restio ad affrontare il gruppo di ultrà, infine il classe 1999 ha acconsentito al confronto.

I tifosi gli avrebbero chiesto chiarezza e, in caso di mancato rinnovo la prossima settimana di evitare di giocare il prossimo week end con la Juventus. Donnarumma non si è sentito di stringere questo patto però ha voluto affermare che ancora non ha firmato nulla e che sarà lui a decidere il futuro e non Raiola.

Il Milan una scelta fatta col cuore. Mino Raiola chiede un ingaggio non inferiore a 10 milioni per prolungare l’accordo che terminerà il 30 giugno e dunque se dovesse arrivare la tanto agognata firma, Gigio avrà scelto col cuore: diverrà una bandiera rossonera.

Un lieto fine da favola? Non proprio. Come in ogni storia che si rispetti è presente un antagonista. In questo caso si tratta della Juventus, prossima avversaria del Milan, che è pronta a piombare sul giocatore a costo zero.