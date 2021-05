I burger di quinoa con mele e fiori di zucca sono un secondo piatto vegano preparato a partire dalla quinoa, uno pseudo-cereale di origine sudamericana che contiene molte proteine e non contiene il glutine. In commercio se ne trovano di molti tipi, spesso mescolata al bulgur: la quinoa infatti è molto costosa.

In questa ricetta i burger hanno un sapore dolce grazie alla mela, alla cipolla e ai fiori di zucchina che ingentiliscono il composto e, frullati insieme, lo rendono cremoso. Nella ricetta non c’è uovo, dunque l’unico legante che si usa è una patata lessata e frullata che diventa collosa e funziona alla perfezione.

Il pangrattato, che si aggiunge all’impasto, serve a regolare la consistenza, dunque le dosi sono leggermente da rivedere a seconda di quanto è umido il composto che avete ottenuto: devono essere delle polpette facilmente lavorabili e che non si attaccano alle mani. Per mantenere questa ricetta senza glutine potete usare del pangrattato senza glutine o sostituirlo con un mix di farina di riso e farina di ceci.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti



Tempo di cottura: 10 minuti



Tempo totale: 25 minuti

Dosi per

2 persone

Ingredienti

125 g Quinoa

125 g Fiori Di Zucca

1 Mela Golden

1 Patata

1/2 Cipolla di Tropea

3 cucchiai Pangrattato

qb Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta dei burger di quinoa con mele e fiori di zucca, per prima cosa mettete a lessare la patata.

Nel frattempo, affettate sottilmente la cipolla e soffriggetela in un tegame con un filo d’olio.

Lavate i fiori di zucca e tagliateli a striscioline.

Tagliate anche la mela a cubetti di 1 cm e versate il tutto nel tegame, regolate di sale e fate cuocere finché le mele saranno morbide.

Portate a bollore un pentolino d’acqua salata, versate la quinoa e fate cuocere per 12 minuti.

Scolate e tenete da parte.

Con l’aiuto di un mixer a immersione frullate la patata con il composto di mela, cipolla e fiori di zucca, poi unitelo alla quinoa, aggiungete qualche cucchiaio di pangrattato e amalgamate.

Formate i burger e fateli cuocere per qualche minuto in una padella antiaderente con un cucchiaio di olio, poi girateli e continuate la cottura per altri 4/5 minuti.

Servite i burger accompagnati da un’insalata mista o di pomodori.