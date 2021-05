Ballando con le stelle, Milly Carlucci pensa già ai prossimi concorrenti vip e Magalli dice …

Spread the love











Si è concluso soltanto da poche settimane il programma Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci. L’edizione 2021 del programma è andata in scena seppur con tante difficoltà dovute alla pandemia da covid-19. Effettivamente il programma sarebbe dovuto andare in onda parecchi mesi prima, ma per motivi legati alla pandemia da covid, purtroppo l’inizio del programma è stato rimandato. Anche durante la messa in onda delle puntate, purtroppo diversi protagonisti del cast si sono ammalati e sono dovuti rimanere fuori per diversi giorni. Ad ogni modo, nonostante le tante difficoltà alla fine il programma si è concluso ed ha avuto il successo di sempre.

Ballando con le stelle, Milly Carlucci già al lavoro per la nuova edizione

Conclusa però da poche settimane, questa particolare edizione, Milly Carlucci sembra che stia già pensando alla nuova edizione di Ballando con le stelle, anche se le difficoltà purtroppo ci sono sempre. Proprio per via della pandemia da coronavirus e alle difficoltà legate a questa, sembra che la conduttrice abbia deciso di pensarci in netto anticipo e avviare i lavori in vista della prossima edizione del tanto amato programma di Rai 1. L’intento della conduttrice sarebbe quello di fare un cast d’eccezione per poter dare un qualcosa in più ai telespettatori, rispetto alle edizioni passate.

Anticipazioni prossima edizione di Ballando con le stelle

Milly Carlucci sembra quindi essere già al lavoro per cercare di rendere il suo programma migliore rispetto al passato. La conduttrice starebbe quindi già pensando al cast della prossima edizione del suo programma ed è già a caccia dei nomi dei prossimi protagonisti. Secondo qualche anticipazione si parlerebbe di una possibile partecipazione a Ballando di Antonella Elisa, che in passato pare avesse commentato il programma definendolo noioso.

Giancarlo Magalli nel cast? La rivelazione del conduttore

Ma non finisce qui, visto che la conduttrice avrebbe anche fatto la proposta a Giancarlo Magalli, il quale però non sembrerebbe essere affatto interessato a prendere parte al programma di casa Rai. A quanto pare, non è la prima volta che viene proposto a Giancarlo di prendere parte a Ballando con le stelle e nello specifico una proposta sarebbe arrivata già 10 anni fa, anche in quel caso rifiutata categoricamente. “Risposi di no a 60 anni, come potrei accettare a 70? È una questione di mancanza di agilità e di entusiasmo per una cosa che non so fare. Non è snobismo, ma di andare là a fare la figura dello scemo non me la sento. Voglio bene a Milly, non è per cattiveria. Semplicemente, non fa per me”. Milly avrebbe parlato anche di Iva Zanicchi, Mara Maionchi, Francesco Totti e Rosario Fiorello.

Mi piace: Mi piace Caricamento...