Avete visto il nuovo yacht di Valentino Rossi? Si chiama Sanlorenzo ed è un gioiello dei mari

Valentino Rossi uno dei più grandi campioni della MotoGp ha un nuovo giocattolo. Ecco di cosa si tratta

Le curiosità del campione (Foto Web)

Valentino Rossi nasce nel 1979 a Urbino ed è uno dei campioni di motociclismo in quanto è l’unico pilota ad aver vinto dei titoli mondiali in maniera consecutiva tra il 2001 e il 2005 ed è l’unica pilota nella storia del motomondiale ad aver vinto i titoli in quattro classi differenti: MotoGP, 125, 250,500.

Figlio di un motociclista Graziano Rossi e grazie alla passione trasmessa da suo padre, Valentino vive il suo contatto con le moto sin da quando è un ragazzino tanto che suo padre ha affermato: “Andavamo sul piazzale della Berloni, legavo con una corda la sua macchinina dietro al mio motorino e lo trainavo mentre faceva i traversi e il controsterzo. [Quanti anni aveva?] Forse manco due, me lo ricordo perché a due anni e mezzo ha avuto in regalo un motorino con le rotelle. Che ha tolto quasi subito”

Il suo numero in gara è il 46, anche se aveva la possibilità di sfoggiare il numero 1 di campione, ha sempre preferito questo numero poiché questo numero era utilizzato sia da suo padre che da un pilota giapponese di cui era appassionato, Norifumi Abe.

Tantissime sono state le gare del motociclista e durante la prima parte della sua carriera, tra il 1999 e il 2000, Valentino si è trovato spesso a confrontarsi in gara con i Loris Capirossi e Max Biaggi, due connazionali tanto da prendere il nome dei “tre moschettieri”. Quello che si ricorda è la rivalità tra Biaggi e Rossi tanto da venire alle mani coinvolgendo membri addetti al circuito durante un pre gara.

Dal 2014 ha intrapreso la carriera da dirigente ed è infatti il proprietario di SKY Racing Team VR46, nato in partnership con Sky.

Valentino possiede anche un nuovo giocattolo di cui non può fare a meno: il suo yacht SanLorenzo.

Valentino Rossi e il suo yacht

Lo yacht di Valentino Rossi (Foto Web)

Valentino Rossi possiede un bellissimo Yacht Sanlorenzo SX88, uno yacht di di 27 metri, una larghezza di 7,2 e una velocità massima di 23 nodi, l’SX88 è stato varato ad Ameglia a La Spezia.

A bordo possono essere ospitate fino ad 8 persone e il campione ha fatto delle personalizzazioni, tanto che lo yacht sarà effettivamente pronto nel mese di maggio 2021. L’imbarcazione presenta una spaziosa beach area, la timoneria super tecnologica; il main deck, può essere lasciato libero, oppure sfruttato per creare una suite armatoriale, nuova opzione per un’imbarcazione simile.

Il prezzo base di tale yacht si aggirava intorno a 4 milioni e mezzo ma sembra che il campione sia arrivato alla cifra di 9 milioni, per le customizzazioni e gli extra selezionati.