avanti-un-altro,-anna-tatangelo-vuole-confessarsi.-bonolis-la-mette-in-guardia

Che cosa è accaduto durante la nuova puntata di Avanti un altro pure di sera di domenica 2 aprile 2021? Chi sono stati i super ospiti di Paolo Bonolis? Uno di questi, Anna Tatangelo, è stata protagonista di un divertente siparietto con Luca Laurenti che ha lasciato senza parola il padrone di casa del programma, che ha però avvertito la ex di Gigi D’Alessio…

Anna Tatangelo è stata una delle super ospiti di Avanti un altro pure di sera, il programma condotto da Paolo Bonolis insieme con il suo inseparabile amico Luca Laurenti e promosso in prima serata la domenica al posto di Live Non è la d’Urso di Barbara d’Urso. La cantante di Sora si è resa protagonista di una divertente siparietto proprio con quest’ultimo, che è la spalla prediletta del padrone di casa della trasmissione: i due hanno spiazzato anche il conduttore che ha fatto loro, infine, una proposta: “Perché non partecipate al prossimo Sanremo? Dovreste darmi un nome: la bella e la bestia“, ha suggerito Bonolis.

La Tatangelo confessa i suoi peccati

La Tatangelo, presentandosi in studio, ha dichiarato che si era preparata per l’occasione per fare da jukebox, poi però si ritrova improvvisamente a fare un duetto proprio con Luca Laurenti, lasciando Bonolis senza parole. Nel siparietto con il bravissimo e simpaticissimo cantante, la ex compagna di Gigi d’Alessio, dal quale ha avuto il figlio Andrea, dice di volersi confessare proprio con Laurenti, ma il padrone di casa di Avanti un altro (in onda nelpreserale di Canale 5) e Avanti un altro pure di sera la mette in guardia da lui: “Ma quale confessione! Ettaro a che fare con un peccatore!”