Una Vita, anticipazioni dal 3 al 7 maggio: Santiago è un impostore!

01Anticipazioni settimanali “Una Vita”, puntate dal 3 al 7 maggio 2021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap spagnola su Canale alle 14.10? Marcia sospetta che l’uomo che dice di essere Santiago sia in realtà qualcun altro. Ma chi è davvero? Perchè è lì? Si è davvero innamorato della ragazza?

Marcia va in carcere a far visita al marito, contro cui ha testimoniato.

Andrade la intercetta e minaccia ritorsioni se deciderà di testimoniare contro di lui.

Felicia cerca dei pretendenti da presentare alla figlia. Camino, all’inizio, sembra accondiscendente. Il primo candidato viene bocciato.

Felipe organizza una cena romantica e chiede a Genoveva di sposarlo, ma la risposta della donna è inaspettata: un secco no. Anzi, la Salmeron pensa di trasferirsi all’estero e crescere da sola il bambino di Felipe.

Genoveva, poi, accetta la proposta nuziale di Alvarez-Hermoso, che ha troncato con Marcia e si è riproposto alla Salmeron dopo l’iniziale rifiuto della donna.

Sembra finalmente un lieto fine, per loro, ma poi arriva Ursula. Che intenzioni ha la Dicenta? Rovinerà il momento di gioia di Genoveva e Felipe?

Marcia vuole scoprire la vera identità di suo “marito” Santiago.

Dalle domande tranello che gli ha fatto appositamente ha capito che si tratta di un impostore.

Finora lo scagnozzo di Andrade è riuscito a contrastarla, ma nel frattempo si è davvero innamorato di lei.

I sentimenti che prova lo fanno vacillare.

Andrade capisce di essere con le spalle al muro: le testimonianze di Felipe e Marcia lo inchiodano. Genoveva non ha fatto nulla per aiutarlo.

Decide così di chiedere aiuto a Ursula per distruggere la Sampaio e la Salmeron. In cambio le rivela non solo che il vero marito di Marcia, il vero Santiago, è morto, ma che la sua ex padrona è all’oscuro di questa informazione.

Ursula corre da Genoveva e le racconta l’imbroglio di Andrade, poi minaccia di raccontare tutto a Marcia e Felipe.

Santiago intanto prega Marcia di partire con lui per Cuba, ma lei rifiuta: alla fine cede e svela la sua vera identità.

Bellita, dopo aver suscitato molta preoccupazione per diversi giorni a causa delle gravi condizioni di salute, sembra in fase di miglioramento. Il dottore le ha trovato nel sangue una sostanza strana, nociva. Da dove potrà mai arrivare?

È Margarita, sua finta amica, in realtà desiderosa di vendetta contro la Del Campo, che le somministra del veleno di nascosto. Ma qualcuno la osserva proprio mentre lo sta facendo e pensa di non essere vista.

Maite e Camino continuano a vedersi di nascosto. Cesareo se ne accorge e decide di avvisare Felicia che, furiosa, affronta la pittrice e le intima di stare lontano da sua figlia.

Ursula dal convento scrive delle lettere misteriose. A chi sono indirizzate?

“Una Vita” va in onda su Canale 5 durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa.