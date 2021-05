“Sei fotonica”: Laura Chiatti divina in total white, fan in delirio – FOTO

Spread the love

Laura Chiatti ha stupito i fan con un nuovo scatto su Instagram. Indosso un outfit sui toni del bianco, si è mostrata radiosa.

Bellissima e radiosa. Laura Chiatti ha condiviso una nuova foto su Instagram lasciando i fan senza fiato. Indosso un completo bianco, ha sfoggiato il suo fisico pazzesco. I capi, firmati Elisabetta Franchi, mettono in risalto la bellezza dell’attrice.

“Buongiorno mondo, ci vediamo stasera a felicissima sera con i miei amati Pio e Amedeo” , la didascalia al post condivisa da Laura. Stasera andrà in onda l’ultima puntata del format. Tra gli ospiti in programma spunta anche la Chiatti.

Subito è tripudio di like e commenti. Molti si complimentano con l’attrice per la sua eleganza e il suo fascino. Non mancano tuttavia le critiche. Alcuni utenti attaccano la sua forma fisica affermando che sia eccessivamente magra. C’è poi chi invece punta il dito contro la trasmissione del duo comico.

Laura Chiatti: nuovo progetto in arrivo

