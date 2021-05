ricette-con-il-crescione:-10-idee-buonissime

Prima di preparare delle buonissime ricette con il crescione, proviamo a conoscere meglio questa particolare pianta aromatica. Come i broccoli, il cavolfiore e la rucola, il crescione fa parte della famiglia delle Crocifere e di divide in tre varietà: crescione d’acqua, crescione inglese e crescione dei prati.

Il sapore del crescione

Il crescione è un’erba aromatica molto particolare che conferisce piccantezza ai piatti che arricchisce. Essendo anche piacevolmente acidulo, lascia molta freschezza sul palato: questa caratteristica lo rende perfetto per sgrassare preparazioni che rischiano di dare al palato un senso di pesantezza, ma anche per essere abbinato al pesce. Le ricette con il crescione e il pesce infatti, risultano bilanciate e interessanti, pur ricordandoci con conforto il tradizionale abbinamento pesce-limone.

Come scegliere il crescione

Per preparare le nostre ricette con il crescione, il primo passo è quello di scegliere un crescione fresco e intatto. Quando lo scegliete, controllate che le foglie siano di un colore verde vivo, sode e integre, ma anche che il fusto appaia fresco, senza presentare altri tipi di foglie o sfumature che virano verso il marrone.

Come cucinare il crescione

Nella gallery qui sopra, scoprirete 10 ricette con il crescione e altrettanti modi per cucinarlo. Ma qualche regola generale c’è! Per preservare il sapore di questa erba, si consiglia di evitare le cotture troppo lunghe e aggressive e per conoscerlo davvero, vi suggeriamo di provarlo crudo per arricchire la vostra insalata mista preferita. Ma non solo. Il crescione può essere anche lessato (per non più di 20 minuti), cotto al vapore (10 minuti) o addirittura fritto. In questo caso, basteranno un paio di minuti per renderlo piacevolmente croccante.