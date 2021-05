Profondo cordoglio a Narzole e Mondovì per Edoardo Viglietti

Spread the love

A soli 43 anni, è mancato Edoardo Viglietti. Profondo cordoglio a Narzole, ma era molto conosciuto e stimato, anche, a Mondovì: gestiva il concessionario “Autogino”. Il fondatore fu il papà Luigi, da tutti conosciuto come “Gino”, improvvisamente scomparso il 21 gennaio 2019 (a 71 anni) per un incidente stradale (in direzione Bene Vagienna, da Narzole). Edoardo lascia il figlio Alessandro, la mamma Silvana, la nonna Maddalena, Sonia e i tanti parenti. Martedì 4 maggio alle 15, la cerimonia funebre alla Parrocchia di “San Bernardo” a Narzole.

Condoglianze ai famigliari dalla redazione di Ideawebtv.