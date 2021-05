Professor T non avrà una quinta stagione

Professor T 5 non si farà

Niente Professor T 5. La serie tedesca, remake dell’omonima produzione belga, si ferma dopo quattro stagioni. Lo ha confermato la rete ZDF: nel settembre 2019, l’emittente aveva annunciato la realizzazione di quattro nuovi episodi per la serie.

In concomitanza del loro debutto in patria, avvenuto l’8 maggio dello scorso anno sulla piattaforma di video on demand ZDFmediathek, il canale ha annunciato che Professor T si sarebbe conclusa con la quarta stagione. Gli episodi finali della serie vanno in onda, in prima visione assoluta, a partire dal 10 aprile su Rai 2.

Perché Professor T 5 non si farà? Stando alle dichiarazioni della rete, la necessità di giungere all’epilogo era parsa chiara già in fase di scrittura delle sceneggiature. L’autore e regista Thomas Jahn insieme al protagonista Matthias Matschke hanno convenuto fosse giunta l’ora di mettere un punto.

Il calo di ascolti che la terza stagione ha fatto registrare in patria potrebbe essere stato un fattore decisionale, ma c’è da dire che la stessa serie belga non ha superato le tre stagioni.

Il protagonista Matthias Matschke si dice contento della decisione di portare a termine Professor T. “Per me è stato un ruolo entusiasmante, mi sono sentito investito di molta responsabilità” ha raccontato l’attore, affermando che il finale della serie lo rende molto orgoglioso del lavoro svolto.

Nella serie televisiva tedesca, il professor Jasper Thalheim (Matthias Matschke) è un brillante e testardo criminologo di Colonia che viene reclutato come consigliere di polizia nelle indagini dei casi più complessi. Oltre al lavoro investigativo, il Professor T deve anche fare i conti coi demoni interiori che lo hanno tormentato fin dall’infanzia.

Al fianco di Matthias Matschke, nel cast della quarta stagione troviamo Helgi Schmid (Daniel Winter), Cornelia Ivancan (Greta Lindberg), Julia Bremermann (Christina Fehrmann), Paul Faßnacht (Paul Rabe), Simon Böer (Simon Zander), Alexandra von Schwerin (Ingrid Schneider), Thomas Goritzki (Walter Ambrosius) e Hedi Kriegeskotte (Martha Schönfeld).