pomeriggio-5,-barbara-d’urso-una-furia-contro-diletta-leotta:-”-…-ma-chiuditi-in-casa-e-taci-…”

Barbara D’Urso, al timone di Pomeriggio 5 si conferma, ogni giorno, regina degli ascolti anche se, dall’altra parte, su Rai 1 Alberto Matano con la sua Vita in diretta le dà, certamente, filo da torcere.

L’anno prossimo che, pare, Alberto Matano lascerà la conduzione del programma quotidiano Vita in diretta, e al momento non si sa ancora chi lo sostituirà, si vedrà se la lotta degli ascolti sarà sempre, come lo è ora, all’ “ultimo telespettatore”.

Barbara D’Urso si scatena contro Diletta Leotta

Ieri, nel salotto di Barbara D’Urso, Pomeriggio 5, si è parlato della reazione di Diletta Leotta all’ultimo scoop su di lei. La Leotta ha attaccato i giornalisti e si è detta stufa di essere sempre al centro del gossip, di non poter andare a prendere un caffè con un amico senza essere fotografata e della circostanza che le attribuiscono sempre tantissimi fidanzati.

Tanti sono i vips che l’hanno attaccata per questo, dicendole, piuttosto, che è stata lei a costruire il suo personaggio sul gossip e ora ha poco da lamentarsi. Ieri anche Barbara D’Urso l’ha attaccata e ha detto che la Leotta ha detto che i “ … giornalisti brutti e cattivi che la fanno passare per una mangiauomini”.

Anche Rita Dalla Chiesa, che era ospite dalla D’Urso ha detto: “Io non me la sono presa con loro, anzi dico sempre grazie. Se non ci fossero, esisteremmo meno dal punto di vista mediatico. La Leotta è carina, ma ha costruito il suo personaggio su cose del genere, è un problema suo la storia che vuol far credere di avere”.

E poi ha parlato la padrona di casa, Barbara D’Urso che ha detto: “Mia nonna ecc. ecc. e poi dopo due giorni escono quelle foto? Lei è giovane, il mio consiglio è di stare zitta. A me hanno dato mille fidanzati non veri. Ma viva i paparazzi. Altrimenti stai chiusa in casa e nessuno ti fotografa”.

Barbara D’Urso ricorda Lamberto Sposini

Barbara D’Urso, al culmine della commozione, ha poi ricordato Lamberto Sposini e ha detto: «Adesso vorrei parlare di un amico che in questo momento ci sta guardando in televisione. E questo amico si chiama Lamberto Sposini. Dieci anni fa, il 29 aprile 2011, Lamberto ha avuto un malore prima di andare in onda con Vita in Diretta. Da quel momento è iniziato questo percorso, questo calvario che continua ancora oggi. Vicino a lui l’amata figlia Mati e l’ex moglie Sabina. Noi vogliamo salutarlo con un video».

Il popolo del web ha apprezzato tantissimo le parole e la commozione sincera di Barbara D’Urso e le ha scritto così: «Che bella la dolcezza e la commozione con cui Barbara parla di Lamberto Sposini. Che bell’esempio di amicizia, grazie per averne parlato».

