Il plumcake salato zucchine e feta, profumato con la menta, è una torta salata che può essere un antipasto semplice, da usare per un aperitivo, per un brunch o per un picnic, e servito con un’insalata di stagione diventa un piatto unico.

Dopo aver fatto dorare in padella le zucchine, si prepara in pochi minuti. La presenza della feta lo rende molto saporito, quindi non esagerate con il sale nell’impasto, e assaggiate prima di aggiungerne ancora.

Il plum cake è una preparazione lievitata di origine anglosassone, e, come dice il nome, in origine veniva preparato con le prugne. Le varianti salate sono un’invenzione contemporanea, molto in uso nella cucina francese ed è davvero un prodotto molto versatile perché può essere farcito con moltissime verdure diverse, con i legumi, con i formaggi e con i salumi. Se innovate la ricetta, non dimenticate mai di aggiungere il formaggio, renderà l’impasto scioglievole e saporito e gli darà una consistenza diversa da quella che siamo soliti immaginare, molto più gradevole.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti



Tempo di cottura: 45 minuti



Tempo totale: 75 minuti

Dosi per

6 persone

Ingredienti

2 Zucchine medie

1 cucchiaio Olio Extravergine D’Oliva

3 Uova

100 g Latte fresco

70 g Olio Extravergine D’Oliva delicato

100 g Feta

180 g Farina 00

9 g Lievito istantaneo per torte salate

3 foglie Menta fresca

Sale Fino

Pepe Nero

Preparazione

Per preparare la ricetta del plum cake salato zucchine e feta, lavate le zucchine, tagliatele per lungo e affettatele non troppo sottili.

Fatele rosolare in padella con un cucchiaio d’olio, poi condite con una presa di sale, pepe e la menta tritata e lasciate raffreddare.

Mettete in una ciotola capiente il latte, unite le uova, l’olio e sbattete con una frusta per amalgamare.

Condite con poco sale e pepe.

Accendete il forno a 180°C.

Mettete nella ciotola la feta, la farina, il lievito, mescolate e poi unite le zucchine.

Ungete con un filo d’olio uno stampo da 24×9 cm e versateci l’impasto, livellate e infornate per 45 minuti, o finché è dorato e consistente.

Sfornate, lasciate intiepidire quindi sformate e servite.