paolo-bonolis:-mediaset-rinnova-il-suo-contratto

Paolo Bonolis ha firmato un contratto milionario? Mediaset non ha badato a spese pur di tenersi stretto il conduttore romano? I bene informati dicono così. Il 60enne e il suo Avanti un Altro funzionano eccome. Il programma è stato prolungato pure di sera e il successo è assicurato.

Paolo Bonolis per lui un super contratto da Mediaset? Si parla di cifre davvero notevoli. Ma visto il successo che riscuote il marito di Sonia Bruganelli, la rete di Berlusconi ha alzato il suo cachet anche per non farlo cadere in tentazione ed essere sedotto da offerte più alte.

Paolo Bonolis e Avanti un Altro, un’alleanza vincente

Leggi anche: Paolo Bonolis: chi sono i 5 figli del conduttore? Conosciamoli

Paolo Bonolis e Avanti un altro: un connubio vincente. E Mediaset, visti gli ascolti e cercando di imporsi alla concorrenza, ha deciso di proporre il programma anche la domenica in prima serata. E la strategia ha funzionato, e continua a funzionare, proprio molto bene. Gli ascolti sono ottimi: si parla di oltre il 15% di share.

Paolo Bonolis, un cachet con cifre da capogiro

Insomma, Mediaset non può che rinnovare il contratto di Paolo Bonolis e cercare di “blindare” il conduttore: allontanarlo, quindi, da possibili corteggiamenti avversari, che potrebbero strapparlo dalle reti di Berlusconi. E come spiega Consumatori.com si parla di mega cifre.

Nelle puntate precedenti l’allungamento, lo showman percepiva compensi più che sostanziosi: circa 40mila euro a puntata. E, fatti due conti, si arriva ad un totale di 6 milioni di euro, considerando che, prima del serale, gli appuntamenti in programma erano 150.

Paolo Bonolis, un contratto di oltre 10 milioni di euro

Ma i sei milioni di euro lievitano se consideriamo che per pagare il 60enne romano, con le varie collaborazioni, si salirebbe ancora, avvicinandosi ai 9 milioni. Ma adesso con il serale, e per “coccolarlo” ancora di più, le indiscrezioni parlano di un contratto di oltre 10 milioni di euro all’anno.

Potrebbe interessarti: Avanti un altro! show di Paolo Bonolis e Fabio Caressa

Ma non finisce qui. Nei piani dell’azienda ci sarebbero altre collaborazioni in vista per lo showman e, quindi, l’impegno di Bonolis potrebbe essere potenziato, facendolo accedere al podio che lo vede tra i conduttori più pagati d’Italia.