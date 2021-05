paolo-bonolis,-la-cognata-miss-claudia-risponde-alle-critiche-e-confessa-“io-raccomandata?-…”

Spread the love











Claudia Ruggeri è sicuramente una delle protagonista del programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ovvero Avanti un altro. Non tutti però sanno che la donna conosciuta anche per Miss Claudia è la cognata del conduttore Romano. Ebbene sì, Claudia ha sposato Marco Bruganelli ovvero il fratello di Sonia, la moglie di Paolo Bonolis. È stato proprio per questo motivo che una volta venuta alla luce questa storia, in molti sembra che abbiano accusato Claudia di essere stata raccomandata dal cognato. Questa storia ha fatto parecchio innervosire Claudia al punto tale che nel corso di una intervista ha voluto dire come stanno effettivamente le cose.

Claudia Ruggeri è la cognata di Paolo Bonolis

Non tutti quindi fino a poco tempo fa sapevano che Miss Claudia fosse la cognata di Paolo Bonolis. Una volta venuta fuori però questa notizia, in molti hanno accusato Claudia di essere stata raccomandata dal cognato e di essere in trasmissione soltanto per questo motivo. Claudia ormai tanti anni fa ha sposato Marco Bruganelli che è il fratello di Sonia e quest’ultima moglie del conduttore Romano. Ma anche Claudia è nel programma di Paolo ormai da tanti anni ed ha contribuito al successo dello show. In questi ultimi tempi sembra che Claudia però abbia voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe ovvero difendersi dalle accuse che continua a ricevere da parte di coloro che la considerano una raccomandata.

Miss Claudia raccomandata? Lo sfogo

Soltanto da pochi giorni Claudia ha annunciato di essere tornata a studiare all’università iscrivendosi alla facoltà di psicologia. Anche per questo motivo sembra sia stata presa in giro e bersaglio di tante critiche. In riferimento alle accuse di essere una raccomandata, sembra che Miss Claudia abbia spiegato nel corso di una lunga intervista di aver iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo molto prima di conoscere il marito e di conseguenza il cognato.

Paolo Bonolis non cede ai favoritismi

Miss Claudia ha anche sottolineato il fatto che conoscendo il cognato, quest’ultimo non farebbe mai dei favoritismi visto che è capitato in alcune occasioni di non averla fatta lavorare con lui perché considerata non adatta per il ruolo che effettivamente stava cercando. “Tempo fa stava iniziando a progettare una nuova trasmissione e gli chiesi: Non ci sarebbe un ruolo per me anche in questa trasmissione?’. Lui disse serenamente di ‘No’. Non ero adatta”, queste le parole di Claudia. Insomma, nessuna raccomandazione per la bella e sensuale protagonista di Avanti un altro.

