Oggi è un altro giorno, Serena Bortone durissima con l’ospite “ma non stai …”, gelo in studio

Serena Bortone è alla conduzione del programma di fascia quotidiana “Oggi è un altro giorno”. Le interviste di Serena Bortone sono sempre molto piacevoli e gli ospiti si rilassano con lei e aprono il loro cuore raccontando anche aneddoti personali.

Serena Bortone ospita Remo Girone con la moglie Victoria

Ieri, durante la puntata di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ha avuto ospiti in studio Remo Girone con la moglie.

Remo Girone e la moglie Victoria, anche lei bravissima attrice si sono raccontati tanto, svelando anche particolari della loro vita privata che non erano conosciuti dal grande pubblico.

Ma Serena Bortone ad inizio intervista ha bacchettato in diretta Memo Remigi che è un ospite fisso del programma e gli ha detto: “ma non stai mai fermo come a scuola?”

Memo Remigi che non si aspettava di essere rimproverato, ha abbozzato un sorriso che era colmo di imbarazzo.

Poi la puntata è proseguita e in studio, come altre presenze fisse, c’erano anche Massimo Cannoletta e Jessica Morlacchi.

Serena Bortone con il suo Oggi è un altro giorno ha preso il posto di Caterina Balivo che, nella stessa fascia oraria, conduceva Vieni da me.

Serena Bortone si racconta

Serena Bortone ha rilasciato un’intervista al settimanale Mio in occasione della quale si è molto raccontata e ha detto: “Non sono mai stata sposata, mai avuto figli. Il matrimonio non fa per me, sono molto indipendente”.

E poi: “Quanto all’amore, sono sempre innamorata. In questo momento posso dire di non avere un amore in particolare, ma non escludo che arrivi”.

E, ancora: “Non mi interessa mostrare la mia profondità perché penso che i social non siano lo strumento adatto. Conservo un certo pudore, in questa contemporaneità, sempre troppo raccontata”.

Serena Bortone, in occasione di un’altra intervista, ha dichiarato sul suo programma “Oggi è un altro giorno”: “ … è stata una vera scommessa. Poteva andare malissimo e invece gli ascolti sono ottimi e il pubblico di Raiuno si è affezionato. Non era scontato in una fascia complessa, la più difficile della rete”.

E poi: “Sono una persona molto curiosa, onnivora, non ho mai letto un solo tipo di libri o guardato un solo tipo di film. Cerco di appassionarmi a tutto, che è poi il senso del giornalismo. La storia non è fatta solo di generali o di prìncipi, ma degli artisti che li hanno dipinti, dei saltimbanchi che popolavano le corti, di chi si è inventato la lingua e ne ha permesso l’evolversi, è fatta dagli amori che si raccontavano nelle piazze. Tutto è Storia e tutto può essere raccontato attraverso le storie”.

