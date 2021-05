OCCHI PER VEDERE L’INVISIBILE – Corrispondenze

“Ho passato la vita a guardare negli occhi della gente, è l’unico luogo del corpo dove forse esiste ancora un’anima”, scriveva José Saramago, autore di uno dei capolavori della letteratura contemporanea, Cecità. È una storia ambientata durante un’epidemia che rende ciechi. I contagiati vedono solo una luce abbagliante bianca “come un mare di latte” e vengono internati dal governo in un ex manicomio.



Saramago, in quel romanzo dai toni profetici, ci aveva messo in guardia sulla violenza del potere che porta alla regressione dell’umanità a uno stato primitivo. Dinanzi all’orrore che i protagonisti vivono, l’unica soluzione per non cedere all’angoscia e al nichilismo arriva da una donna, che comprende la necessità di assumersi la responsabilità più grande, quella a cui tutti siamo chiamati ora: ripristinare un contatto con il nostro io interiore, essere consapevoli dei nostri talenti e liberarli, preservare sempre e comunque ciò che ci rende essere umani: l’empatia, la solidarietà, il dialogo, l’amore.



Saramago ci dice che bisogna vedere l’altro. Vedere, non limitarsi a guardare.



Perché si può guardare, anche attentamente, senza mai vedere.

“Secondo me non siamo diventati ciechi, secondo me lo siamo, Ciechi che vedono, Ciechi che, pur vedendo, non vedono”, dice la donna protagonista del romanzo.

Ciechi che, pur vedendo, non vedono. Siamo tutti ridotti così in questa società del pensiero unico assordante e accecante la verità?

Tutte le emozioni più intense della mia vita le ho vissute in quei rari attimi in cui ho visto davvero qualcosa ed è sempre partito tutto dall’incrocio di uno sguardo con l’altro.



Nei momenti più bui vado a rivedere una foto: quella del piccolo Jack Stevens. I suoi occhi sono inno alla vita.

Jack è nato con la sindrome del cuore sinistro ipoplastico, vuol dire che la parte sinistra del cuore non si è formata correttamente. È un piccolo combattente, Jack: alla nascita pesava meno di due chili e nelle prime settimane della sua vita, ha subito dieci operazioni. I medici hanno dichiarato che hanno dovuto resuscitarlo almeno tre volte, ma Jack con tenacia ce l’ha sempre fatta. Adesso dovrebbe avere intorno ai sei anni. Lui, nato con un cuore incompleto, continua a scaldare i nostri, ricordandoci con i suoi occhi che siamo vivi, che siamo qui e che non c’è cosa più straordinaria al mondo.

Poco prima di morire, anzi di salire sul ponte dell’arcobaleno, come dice la leggenda, il mio cane, Pablo, come il poeta, venne a cercare i miei occhi. Mi lasciò il suo sguardo con gli occhi dolci e un po’ malinconici prima di andare a spegnersi silenzioso nella sua cuccia. E io avrei dovuto capire che in quell’ultimo nostro sguardo c’era il riassunto della sua vita e la sua anima grata per tutti i momenti felici che avevamo trascorso insieme. “Chi pensa che i cani non abbiano un’anima, non ha mai guardato un cane negli occhi”. Quanto aveva ragione Victor Hugo.

Poi ci sono gli occhi che mi fecero innamorare a prima vista: il lampo di pochi secondi a cui devo la mia passione per il giornalismo e la scrittura. Ero un ragazzetto di sedici anni, mi trovavo in un teatro per seguire la presentazione dei giornalini d’istituto, una giornata organizzata dal Provveditorato agli studi. Seduto nella mia poltroncina rossa, mi voltai, non so bene spinto da quale energia e incrociai gli occhi di lei che disse: “è un peccato che il nostro istituto non abbia un suo giornalino” e l’indomani mi fiondai a fondarne uno. E, giuro, mi sarei messo a studiare la fisica applicata, se lei avesse detto che era un peccato che nessuno le avesse mai fatto capire il teorema delle forze vive. La potenza del primo amore, di un mai più ripetuto colpo di fulmine! È possibile innamorarsi di nuovo come la prima volta a sedici anni?



Possiamo amare davvero più di una persona nella vita oppure ce n’è una a cui siamo destinati: l’unica capace di risollevarci con gli occhi e a cui mostrarsi vulnerabile?

Il più grande rivoluzionario di tutti i tempi, dopo Gesù, Ernesto Che Guevara scrisse questa poesia:

Spogliati

Spogliati tutta,

mostrami serena le rughe

le tue piaghe,

non temere

anch’io sono ferito

spaventato dalla vita.

Strappa con rabbia

i veli adornanti

e le maschere di ghiaccio

che occultano lividi,

mostrati fiera

nei tuoi lineamenti.

Quando sarai spoglia

come un albero d’autunno,

quando sarai nuda

ed indifesa come un bambino,

ti mostrerò le mie ricchezze

nascoste in un forziere di vetro .

Solo allora ti donerò sincero

tutta la mia fragilità

le mie insicurezze

le paure ancestrali

le impurità nascoste,

ti porgerò poi con amore,

sopra un vassoio di rose bianche

-la verginità della mia anima-

Amedeo Modigliani, in tutta la sua vita d’artista, riuscì a dipingere solo gli occhi di una donna, quelli di Jeanne Hébuterne.



Jeanne non riuscì a sopravvivere al dolore per la morte di Amedeo e si tolse la vita con in grembo il figlio, frutto di un amore destinato ad essere ricordato per sempre.

A volte nelle città rumorose, spesso sui mezzi pubblici e adesso sempre meno con le persone mascherate, mi capita di incrociare lo sguardo di una donna, restare immobili a vedersi, fantasticare su chi sia e addirittura immaginare una vita insieme, prima di scendere alla prossima fermata della metro o di perderla tra la folla.

Charles Baudelaire ha descritto bene questa sensazione nella poesia “A una passante”:

La strada assordante urlava attorno a me.



Lunga, sottile, in lutto, dolore maestoso,



una donna passò, con la mano fastosa



sollevando, oscillando l’orlo ed il merletto;



agile e nobile, con la gamba da statua.



E io bevevo, teso come un folle,



nei suoi occhi, cielo livido dove germina l’uragano,



la dolcezza che affascina e il piacere che uccide.



Un lampo… poi la notte! – Fuggitiva bellezza



il cui sguardo m’ha fatto d’improvviso rinascere,



non ti vedrò più che nell’eternità?



Altrove, lontano da qui! troppo tardi! forse mai?



perché ignoro dove fuggi, tu non sai dove vado,



o tu che avrei amata, o tu che lo sapevi!

I grandi amori della vita, a volte, possono anche mancarsi.



In una società frenetica, precaria, dai rapporti liquidi e intercambiabili rischiamo di non aver più gli occhi per cogliere il vero amore?



Siamo sempre meno disposti a fermarci, a comprendere gli altri e noi stessi, a vederci.

Marina Magro, una nostra amica di corrispondenze, ci consiglia un esperimento che ricorda molto quello di Marina Abramovic in The Artist is present, messo in scena al Moma di New york nel 2010.

“C’è un esercizio bellissimo che possiamo fare con un’amica/o amico o qualcuno con cui vogliamo cercare una profondità di comunicazione: ci si pone seduti uno di fronte all’altro, guardandosi negli occhi, senza distogliere mai lo sguardo. È un’esperienza bellissima, dove potranno emergere tante emozioni che si riveleranno spontaneamente, in una comunicazione davvero speciale, perché intima, vera e profonda, in cui potremmo raccontarci tutto di noi ed accogliere tutto dell’altro senza dire una sola parola”.

Nel Paradiso della Commedia, in molti versi, Dante Alighieri canta un gioco di sguardi con Beatrice.



Nel primo canto al verso 64, racconta una scena che sarebbe una sfida per il più grande cineasta della storia del cinema metter in scena. Beatrice ha lo sguardo fisso sulle volte celesti. Dante a un certo punto sposta il suo sguardo da quella visione al volto della donna. Nel vederla, Dante scrive di avere una trasformazione quasi divina, che a parole non riesce nemmeno a spiegare. Per descriverla utilizza il verbo transumanar: una sorta di elevazione spirituale, al di là dei limiti umani.

Dante, nel volgere lo sguardo verso Beatrice, riesce a vedere oltre il limite, a cogliere l’invisibile, che per me altro non è che “l’amore che move il sole e l’altre stelle”.

