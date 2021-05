Milly Carlucci annuncia un nuovo giudice a Ballando con le stelle: Sarà una conduttrice bellissima | L’indiscrezione

Si avvicina la nuova edizione di ‘Ballando con le stelle’, e sono diverse le indiscrezioni che si stanno inseguendo su cast e possibili nuovi giudici

Milly Carlucci (Gettyimages)

In tantissimi sono in trepidante attesa per il ritorno di ‘Ballando con le stelle‘, uno dei programmi di punta delle reti Rai. Da anni questo format tiene incollati milioni di telespettatori al piccolo schermo, impegnati ad apprezzare quelle che sono le performance di personaggi famosi che si dilettano con il ballo. Il tutto, ovviamente, accompagnati da professionisti che provano a dare ulteriore valore alle esibizioni del volti noti. Il tutto sotto l’attenta supervisione di Milly Carlucci, una delle conduttrici più apprezzate all’interno del panorama televisivo italiano. Nel tempo, la bella 66enne si è dimostrata assolutamente capace di gestire e portare ad alti livelli un format cosi amato dal pubblico.

Manca ancora diversi tempo al via del programma, ma si stanno inseguendo da settimane diverse indiscrezioni su quello che potrebbe essere il cast che andrà a comporre la prossima edizione. In verità sono diversi i ‘no’ che sono emerso soprattutto negli scorsi giorni. Da Giancarlo Magalli a Iva Zanicchi, passando per Fiorello e l’ex capitano della Roma Francesco Totti, diversi hanno deciso di declinare l’invito. Al netto di questo, però, la produzione di sicuro riuscirà a tirare in ballo personaggi importanti, e qualche nome in questo senso è già emerso.

‘Ballando con le stelle’, nomi del cast ed un’indiscrezione

Insomma, se è vero che in tanti hanno declinato l’invito, ci sono anche diversi volti che pare siano pronti a mettersi in gioco. Da Antonella Clerici, che non avrebbe chiuso le porte ad una sua partecipazione, passando per Martina Sambucini e Valeria Fabrizi, queste ultime che sembra davvero siano pronte a far parte del programma.

Caterina Balivo (Gettyimages)

Poi un’interessante indiscrezione riguardo uno dei possibili nuovi giurati del programma. Secondo quanto riportato da ‘Oggi’, infatti, la Carlucci sarebbe in contatto con una giornalista e conduttrice che avrebbe più che piacere a far parte del programma nel ruolo di giurata. Di chi si tratta?

Secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere proprio Caterina Balivo, già accostata al programma nelle scorse edizioni, anche se nel ruolo di concorrente. Stavolta per la conduttrice potrebbe essere il momento di entrare nel cast ma nella veste di giudice. Staremo a vedere.