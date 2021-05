milan-benevento,-streaming-gratis:-dove-vedere-la-partita-in-diretta

Manca poco all’ultima sfida del sabato di Serie A tra Milan e Benevento. Andiamo a vedere dove seguire la partita in diretta e streaming gratis.

Dove vedere la sfida tra Milan e Benevento(via Getty Images)

Tutto pronto per l’ultima sfida del sabato di Serie A tra Milan e Benevento. Le due squadre si affronteranno sul terreno di gioco dei rossoneri, alla disperata ricerca di una vittoria per uscire dalla crisi. Dall’altra parte, invece, i sanniti dovranno fare punti per non precipitare in piena zona retrocessione. Andiamo quindi a vedere lo stato di forma delle due formazioni in campo.

Partiamo dai padroni di casa del Milan, che in due settimane si è trovata dall’essere seconda all’essere quinta in classifica. I rossoneri hanno sprecato il vantaggio sulle avversarie, specialmente dopo le due sconfitte consecutive. Mister Stefano Pioli adesso non può più sbagliare se vuole riportare la compagine milanista in Champions League e contro i sanniti avrà l’intera rosa a disposizione.

Dall’altra parte invece troviamo il Benevento di Filippo Inzaghi. Anche i sanniti stanno vivendo un periodo di difficoltà con solamente due punti nelle ultime cinque partite. Adesso i giallorossi sono 18esimi in classifica e nelle ultime giornate si giocheranno la salvezza con Cagliari, Torino e Spezia. Inoltre Inzaghi non avrà a disposizione Tuia, Sau e Moncini. Andiamo a vedere dove seguire Milan-Benevento in streaming gratis.

Milan-Benevento, streaming gratis: Sky o DAZN?

Torna a disposizione Zlatan Ibrahimovic (Getty Images)

Alle 20:45 scenderanno in campo Milan e Benevento, con le due squadre che si affronteranno per la 34esima giornata di campionato di Serie A. Inoltre il match andrà in scena allo Stadio San Siro, terreno di gioco dei rossoneri. La partita sarà offerta in esclusiva dalla piattaforma di streaming tedesca, DAZN. Ad anticipare il match come sempre ci sarà un ampio pre-partita, con approfondimenti e servizi sui protagonisti delle due squadre.

Come sempre DAZN sarà disponibile su tutti i device. Infatti sarà possibile seguire la partita in Tv scaricando l’applicazione sui dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Ma non solo l’applicazione sarà scaricabile anche su console (Playstation 4 o XboX One) e su dispositivi mobili come: smartphone, laptop e tablet. Inoltre dopo l’ultimo accordo con Sky, chiunque sia in possesso di un decoder SkyQ, potrà seguire il match in diretta sulla propria televisione.