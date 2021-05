Melissa Satta, dopo il calciatore, ecco chi è il nuovo amore: l’uomo più ricco d’Italia

Chi è il nuovo amore di Melissa Satta? Un uomo molto particolare, definito da alcuni come uno dei più ricchi d’Italia

La vita privata di Melissa Satta è finita spesso sotto i riflettori. Sia perchè la donna rappresenta una delle bellezze assolute all’interno dello show business italiano, ma anche perchè Melissa da sempre è riuscita ad attirare l’attenzione su di sé sia per il suo percorso televisivo ma non solo. La storia con Christian Vieri, ad esempio, ha rubato pagine di tabloid per diverso tempo. Poi quella più importante, la relazione con Kevin Prince Boateng dalla quale è arrivato anche il piccolo Maddox, figlio della coppia. Una storia d’amore lunga che, però, ha trovato la sua fine nel mese di dicembre scorso. E’ stata la stessa donna a dichiarare terminata la relazione con il calciatore attualmente in forza al Monza di proprietà di Silvio Berlusconi.

Per Melissa, ovviamente, questo non ha inciso sul suo percorso che è continuato a gonfie vele. Seguitissima sui social, ma anche in televisione la Satta ha avuto diverse avventure professionali che ne hanno attestato la capacità assoluta davanti alla telecamere. Ad oggi rientra tra gli opinionisti de ‘Quelli che il calcio’, oltre alla conduzione su La5 de ‘Il padre della sposa’. Ma quello di Melissa è stato un viaggio che si è sviluppato anche all’interno del mondo della moda, visti i tanti brand ai quali la milanese ha prestato il suo volto. Insomma, difficile non aver mai incontrato la bellezza della Satta tra televisione e riviste.

Melissa Satta, il nuovo amore dopo Boateng

Come detto, la fine della relazione con Kevin Prince è stata annunciata lo scorso dicembre. Dopo un iniziale periodo di allontanamento, i due ci hanno riprovato evidentemente anche per il bene del piccolo Maddox. Alla fine, però, le difficoltà si sono rivelate insuperabili, al punto da portare i due a separarsi definitivamente.

A soli 35 anni, però, Melissa ha tutto il tempo di rifarsi una vita. E sempre che già da ora un altro uomo stia facendo battere il suo cuore. Si tratta di Mattia Rivetti, nipote de fondatore della Sportswear Company, che include – tra l’altro – anche il marchio Stone Island (acquistato da Moncler per un’operazione da oltre un miliardo di euro) . Dell’uomo, sotto il punto di vista della vita privata, si sa poco o nulla, se non il fatto di essere – appunto, da qualche tempo – la nuova fiamma della Satta.

I due sono stati pizzicati insieme come riportato dalla rivista ‘Oggi’, in quel di Milano tra abbracci e sorrisi. Si sarebbero conosciuti – riporta Il Corriere della Sera – tramite amici comuni ma il tutto sarebbe rimasto lontano dai riflettori, almeno fino agli ultimi giorni.