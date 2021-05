Spread the love











Meghan Markle è stata fotografata mentre accompagna il piccolo Archie a scuola con un look casual e la pancia in vista all’ottavo mese di gravidanza. Secondo i tabloid l’attrice avrebbe vietato al marito di tornare in Inghilterra il prossimo luglio. Ecco perchè! Sono state settimane difficili quelle appena trascorse nella vita di Harry e della moglie Meghan Markle. […]

L’articolo Meghan Markle, mostra la pancia e tiene Harry lontano dall’Inghilterra proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...