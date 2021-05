Home » Tv » Isola dei Famosi » Isola dei famosi, Miryea Stabile dichiara “guerra” ai Primitivi

Nel corso dell’ultima puntata dell’isola dei famosi, Gilles Rocca è finito nuovamente al televoto; stando alle parole di Miryea Stabile, questa non sarebbe una casualità, ma una vera e propria decisione presa in accordo con altri naufraghi. Al termine della puntata in molti si sono scagliati con la pupa, ostracizzandola dal gruppo, mentre su Playa Arrivista la sua scelta viene difesa.

Solo qualche giorno fa Gilles Rocca consolava Miryea Stabile da una delle sue crisi di pianto dovute al giudizio degli altri, soprattutto dovuta alla sua nomination che non si aspettava di ricevere per la terza volta.

Dopo aver vinto a mani basse contro gli altri nominati, Miryea si è armata di un nuovo spirito che l’ha portata a “denunciare” una nomination che stando alle sue dichiarazioni non sarebbe molto “limpida”.

Nel corso delle nomination della puntata dello scorso giovedì infatti, la pupa ha rivelato che la nomination dell’attore romano era frutto di un accordo tra lui e altri naufraghi come Valentina Persia, Francesca Lodo e Angela Melillo.

Dopo la diretta gli altri Primitivi si sono scagliati con veemenza contro la pupa, dandole della bugiarda.

Gilles Rocca furioso contro Miryea Stabile

La denuncia di Miryea è stata negata da tutti i naufraghi coinvolti in questo “scandalo” ma Gilles si è sentito molto deluso da questa dichiarazione, scagliandosi contro la Stabile in modo molto ferbito:

“Sei bugiarda, bugiarda. Non mi parlare, non mi rivolgere la parola perché non mi piaci proprio. Ti posso chiedere di non parlarmi finché staro qua? Per me non esisti più, dietro questa finta ingenuità, c’è un’abile stratega”

Anche Angela Melillo ha avuto un momento di sconforto, dovuto anche allo sfogo di Tommaso Zorzi alla dichiarazione della Stabile che, ingenuamente, si è avvicinata alla ballerina che le ha risposto:

“Basta, non ce la faccio più, troppe scorrettezze, sono stanca. Vedo cose brutte. Se faccio certe cose le faccio con il cuore perché le penso veramente” Quando poi Miryea si è avvicinata ha detto “No, sono inca**ata, non ti voglio parlare”

Ovviamente anche Francesca Lodo si è detta indispettita da questa falsa dichiarazione:

“Hai fatto passare me e Angela per bugiarde, come se ci mettessimo d’accordo su chi nominare. Quando sei accusata ingiustamente perdi le staffe. E a me Gilles non l’ha chiesto” Potrebbe interessarti: Isola dei Famosi, Gilles Rocca: carriera e vita privata

Mentre Valentina Persia crede che sia stata solamente strategia, su Playa Arrivista i naufraghi credono alle parole della pupa, aggiungendo che sia una cosa troppo grossa per essere inventata.

Chi ha ragione? E soprattutto, Gilles verrà eliminato nella prossima puntata? Quel che è certo è che Miryea ha attirato nuovamente le ire di tutti, ma questa volta lei resta ferma sulle sue posizioni.