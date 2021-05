iran,-colloqui-accordo-nucleare-a-vienna:-verso-“un-accordo-su-revoca-delle-sanzioni”

VIENNA – I colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti per riportare entrambe le parti al pieno rispetto dell’accordo sul nucleare del 2015 (Jcpoa) stanno facendo “progressi” e le delegazioni torneranno a Vienna venerdì. Lo ha reso noto il capo negoziatore russo, l’ambasciatore Mikhail Ulyanov, al termine dell’ultimo round dei colloqui nella capitale austriaca. E intanto il vice ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi, ha annunciato che si è raggiunto un “accordo” sulla revoca delle sanzioni settoriali e su quelle contro diversi individui ed entità.

“Sono stati notati progressi, anche se diverse questioni rimangono irrisolte”, ha scritto su Twitter il diplomatico, aggiungendo che il prossimo appuntamento per le delegazioni, che oggi fanno ritorno nelle rispettive capitali per consultazioni, è il 7 maggio. “Nel frattempo”, ha sottolineato Ulyanov, “gli esperti continueranno a lavorare sul testo del futuro accordo”.

Lasciando il Grand Hotel di Vienna – dove si svolgono le riunioni della Commissione congiunta del Jcpoa (a cui partecipano i firmatari dell’accordo: Iran, Russia, Cina, Francia, Regno Unito, Germania con la supervisione Ue) – Araghchi ha confermato che “la discussione ha raggiunto una maturità ed è diventata più chiara”. Il capo negoziatore di Teheran ha però ammesso che “il processo ha rallentato un po’, ma va ancora avanti”. Araghchi, citato dai media di Stato, ha aggiunto che “c’è accordo” sulla revoca di sanzioni settoriali e tematiche come quelle su energia, sistema bancario e finanza, “ma accanto a questo c’è una lunga lista di individui ed entità sanzionate, su cui in alcuni casi è stato raggiunta un’intesa per la revoca, mentre sui casi rimanenti si discute ancora”.

Le delegazione Usa partecipa ai colloqui parallelamente in quanto uscita dal Jcpoa nel 2018 e formalmente non più tra i firmatari dell’intesa. In risposta alla mossa di Washington, che con l’amministrazione Trump ha reintrodotto sanzioni economiche contro la Repubblica islamica, Teheran ha iniziato un graduale disimpegno dall’accordo, portando tra le altre cose l’arricchimento dell’uranio ben oltre il livello consentito. Col nuovo accordo su cui si sta lavorando a Vienna si mira alla revoca delle sanzioni Usa in cambio del ritorno dell’Iran agli impegni sottoscritti.