gruppo-di-lavoro-in-regione-per-internazionalizzazione-delle-imprese.

“Abbiamo costituito un gruppo di lavoro ‘tecnico’ per la presa in carico e l’accompagnamento degli operatori economici, sia sul fronte dell’internazionalizzazione, sia per ciò che riguarda l’attrazione degli investimenti”.

Lo ha annunciato l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, oggi in provincia di Brescia per una serie di visite ad alcune imprese del territorio. “Un vero e proprio ‘supporto semplificato’ – ha spiegato l’assessore – al servizio delle imprese e degli investitori”.

Nell’ambito della collaborazione tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo/team Attract, verrà creata una casella di posta elettronica, info@investinlombardy.it, dedicata agli investitori esteri, alle imprese estere già presenti in Lombardia, agli imprenditori italiani che propongano progetti d’investimento di valore pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e agli imprenditori italiani ed esteri che intendano attivare processi di reshoring/nearshoring verso il territorio lombardo. (Mia News)